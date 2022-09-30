Украинская разведка сообщала, что Беларусь готовится разместить до 20 тысяч мобилизованных россиян в гражданских помещениях, складах и брошенных сельскохозяйственных объектах. Об этом пишут в Институте изучения войны.

Важно Оккупанты начали подготовку к использованию аэродромов в Беларуси, – Генштаб

Возможно ли новое вторжение из Беларуси

В настоящее время продолжаются мероприятия по расширению Лунинецкого аэродрома (50 км от белорусско-украинской границы – 24 канала), а также ремонт складской и военной инфраструктуры.

Эти данные могут свидетельствовать о том, что Россия надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру для удержания и потенциального обучения новомобилизованных российских сил, но остается крайне маловероятным, что это ведущие показатели неизбежного участия Беларуси в Украине от имени России,

– говорят американские аналитики.

Также нет никаких признаков формирования российскими войсками ударной группы для таргетинга на север Украины, что свидетельствует о том, что российские войска вряд ли будут использовать Беларусь как стартовую площадку для наземных атак.

По мнению аналитиков, президент России Владимир Путин продолжает использовать свои отношения с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы использовать белорусскую землю для развития российского военного потенциала.

Ранее ISW оценивал, что Лукашенко не может позволить себе внутренних последствий белорусского участия в Украине. Кроме того, у России нет возможности быстро сформировать наземные ударные силы с нуля или из существующих подразделений в Беларуси.

Резников высказался об угрозе вступления Беларуси в войну

По словам Алексея Резникова, вступление Беларуси в войну означало бы третий ленд-лиз для украинцев и предоставление уже белорусского оружия. Он считает, что риск есть, но его уровень не следует превышать.

"Мне больше кажется, что глава Беларуси ищет баланс. С одной стороны, ему нужно демонстрировать патрону (Путину – 24 канал), что он как-то с ним. Но с другой стороны, Лукашенко понимает, что это может быть уже окончательный его финал", – отметил министр.

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