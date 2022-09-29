Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. По его словам, лукашенко, вероятно, боится, что такое решение "станет его финалом".

Заметьте Лукашенко хочет разместить 120 тысяч оккупантов и мобилизовать 100 тысяч белорусов, – Латушко

Резников сказал, что будет означать наступление беларуси для Украины

Министр обороны отметил, что угроза наступления со стороны белорусов всегда есть, ведь ее граница с Украиной достигает 1200 километров. Кроме этого, в феврале оттуда уже было вторжение российских войск, самолетов, до сих пор продолжаются ракетные обстрелы. Несмотря на это, большое количество белорусских солдат, участвовавших в войне против Украины, не зафиксировали.

В некоторых неподтвержденных случаях в Черниговской области местное население слышало в первые дни нашествия, что воины в российской форме разговаривали с акцентом, очень похожим на белорусский,

– отметил Резников.

По словам министра, не исключено, что некоторые небольшие подразделения белорусов были в российской форме, однако потом они исчезли.

Других таких доказательств присутствия белорусских военных у Украины пока нет. По мнению Резникова, уровень пропаганды в беларуси намного ниже, чем в россии, поэтому и "эффект промывания мозгов меньше".

"Я не понимаю, что должно мотивировать белорусов, чтобы сознательно идти воевать с Украиной, убивать и умирать непонятно за что. Даже если это будут офицеры, которые под присягой обязаны выполнять приказы, и якобы пойдут в атаку своими подразделениями. А кто гарантирует, что когда эти подразделения перейдут белорусскую границу, они не поднимут руки, не сложат оружие и не скажут: "Украинцы, сябры вам не враги"?" – добавил Резников.

Он отметил, что вступление беларуси в войну означало бы третий ленд-лиз для украинцев и предоставление уже белорусского оружия.

Поэтому, скажем так, риск есть, но его уровень я бы не превышал. Мне больше кажется, что глава беларуси ищет баланс. С одной стороны, ему нужно демонстрировать патрону (владимиру путину – 24 канал), что он якобы как-то с ним. Но с другой стороны, лукашенко понимает, что это может быть уже окончательный его финал,

– объяснил министр.

По его словам, в любом случае Украина готова отразить еще одно вторжение со стороны беларуси. Ведь украинские Вооруженные силы, сектор безопасности и обороны, пограничники, Нацгвардия готовы. На границе с беларусью есть наши подразделения.

"Более того, мы прошли уже эту попытку нашествия. Знаем где, как, когда и какие места", – добавил Резников.

Министр подытожил, что украинско-белорусская граница преимущественно очень сложна для свободной прогулки. Кроме этого, там есть конкретные места, где можно пересечь границу, но они "абсолютно известны" Украине и находятся под огневым контролем.

Стоит посмотреть – объявит ли лукашенко мобилизацию: видео