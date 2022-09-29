Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, лукашенко, ймовірно, боїться, що таке рішення "стане його фіналом".

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Резніков сказав, що означатиме наступ білорусі для України

Міністр оборони зауважив, що загроза наступу зі сторони білорусі завжди є, адже її кордон з Україною сягає 1200 кілометрів. Окрім цього, в лютому звідти вже було вторгнення російських військ, літаків, досі продовжуються ракетні обстріли тощо. Попри це, великої кількості білоруських солдатів, які брали участь у війні проти України, не зафіксували.

У деяких непідтверджених випадках на Чернігівщині місцеве населення чуло в перші дні навали, що вояки у російській формі розмовляли з акцентом, дуже подібним на білоруський,

– зазначив Резніков.

За словами міністра, не виключено, що якісь невеликі підрозділи білорусів були в російській формі, проте потім вони зникли.

Інших таких доказів присутності білоруських військових Україна поки не має. На думку Резнікова, рівень пропаганди в білорусі є набагато нижчим, ніж у росії, тому й "ефект промивання мізків менший".

"Я не розумію, що має мотивувати білорусів, щоб свідомо йти воювати з Україною, вбивати й вмирати незрозуміло за що. Навіть якщо це будуть офіцери, які під присягою зобов'язані виконувати накази, і нібито підуть в атаку своїми підрозділами. А хто гарантує, що коли ті підрозділи перейдуть білоруський кордон, вони не підіймуть руки, не складуть зброю і не скажуть: "Українці, сябри вам не вороги"?" – додав Резніков.

Він зазначив, що вступ білорусі у війну означав би третій ленд-ліз для українців і надання уже білоруської зброї.

Тому, скажемо так, ризик є, але його рівень я б не перевищував. Мені більше здається, що очільник білорусі шукає баланс. З одного боку, йому треба демонструвати патрону (владіміру путіну – 24 канал), що він ніби якось із ним. Але з іншого боку, лукашенко розуміє, що це може бути вже остаточний його фінал,

– пояснив міністр.

За його словами, в будь-якому разі Україна готова відбити ще одне вторгнення з боку білорусі. Адже українські Збройні сили, сектор безпеки й оборони, прикордонники, Нацгвардія – готові. На кордоні з білоруссю є наші підрозділи.

"Ба більше, ми пройшли вже цю спробу навали. Знаємо де, як, коли і які місця", – додав Резніков.

Міністр підсумував, що українсько-білоруський кордон переважно є дуже складним для вільної прогулянки. Окрім цього, там є конкретні місця, де можна перетнути кордон, але вони "абсолютно відомі" Україні й перебувають під вогневим контролем.

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