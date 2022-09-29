Зараз є небезпечний момент та сигнал щодо цього, особливо після того, що лукашенко відвідав Абхазію. Про це 24 каналу розповів керівник "Білого легіону" (Білорусь) Сергій Бульба.

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За його словами, білоруський та російський диктатор провели забагато часу разом, і перший ніякого рішення сам не приймає.

Лукашенко говорить білорусам, що вони разом з росією, в них одна армія, але я не думаю, що білоруський президент зараз може ввести війська в Україну. Путіна задовольняє те, що лукашенко відтягує увагу українських військових та тримає кілька підрозділів ЗСУ біля кордону,

– пояснив Бульба.

Він не розуміє, яка користь буде, якщо білоруси підуть воювати проти українців.

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"Пам'ятаєте, як під час війни публікували відео полоненого румуна. Помітно, що люди без мотивації, їх змушують загородзагони йти воювати. Я розумію, що білоруси будуть тими ж полоненими, як румуни", – підсумував він.

Важливо! Через кілька днів після оголошення мобілізації лукашенко поїхав у росію на зустріч із путіним. А ще через кілька днів самопроголошений білоруський президент приїхав в Абхазію – на ще одне невизнану територію.



Експерти припускають, що на зустрічі путін міг натиснути на лукашенка, аби той визнавав окуповані росією території, а також вступав у війну. Тож лукашенко міг поїхати до Абхазії саме з такою метою – показати, що визнає "легітимність" цього регіону.

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