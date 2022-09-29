Зараз є небезпечний момент та сигнал щодо цього, особливо після того, що лукашенко відвідав Абхазію. Про це 24 каналу розповів керівник "Білого легіону" (Білорусь) Сергій Бульба.
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За його словами, білоруський та російський диктатор провели забагато часу разом, і перший ніякого рішення сам не приймає.
Лукашенко говорить білорусам, що вони разом з росією, в них одна армія, але я не думаю, що білоруський президент зараз може ввести війська в Україну. Путіна задовольняє те, що лукашенко відтягує увагу українських військових та тримає кілька підрозділів ЗСУ біля кордону,
– пояснив Бульба.
Він не розуміє, яка користь буде, якщо білоруси підуть воювати проти українців.
Бульба про можливість наступу білорусі на Україну та дії лукашенка: відео
"Пам'ятаєте, як під час війни публікували відео полоненого румуна. Помітно, що люди без мотивації, їх змушують загородзагони йти воювати. Я розумію, що білоруси будуть тими ж полоненими, як румуни", – підсумував він.
Яка ситуація на кордоні та в білорусі: останні новини
- Колишній співробітник СБУ Іван Ступак каже, що є інформація, що білоруси почали активно готуватися, зокрема раптово оголосили перевірку "мобілізаційної готовності".
- Так, у білорусі готуються розмістити 20 тисяч російських мобілізованих. Вони мають поповнити підрозділи, які дислокуються на території країни. За даними розвідки, ті російські підрозділи, які вже є у білорусі, мають поповнити мобілізованими у співвідношенні 1 до 5.
- Також напередодні білоруські активісти повідомили про початок перевірки залізничною інфраструктури. Причиною цього, найімовірніше, стала підготовка білорусі до руху ешелонів російської військової техніки.
- Представник організації "Робочий рух" Олексій Соколов розповів, що білоруси бояться можливої мобілізації. Вони бачать, що росія не перемагає у війні, і розуміють, що путіну потрібно більше людей, а лукашенко – у нього на гачку.