Про це для 24 каналу сказав представник організації "Робочий рух" у білорусі Олексій Соколов. Він зазначив, що у лукашенко вже котрий місяць проводить так звані навчання.

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"Тому перевірка бойової готовності – це не рідкісний випадок в білорусі. Це роблять щороку, але на фоні мобілізації, яка відбувається в росії, цю новину сприймають гостро. Я не думаю, що на це треба звертати увагу", – розповів Соколов.

Лукашенко на гачку

За словами експерта, білоруси бояться можливої мобілізації. Вони бачать, що війну росія програє і путін використовуватиме всі можливості, щоб залучити більше людей і відтермінувати свою поразку.

Білоруси напружені через оголошення часткової мобілізації в росії. Всі розуміють, що лукашенко в путіна на гачку. Можна чекати чого завгодно, – зазначив Соколов.

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Ставлення до псевдореферендумів

Щодо псевдореферендумів, які росіяни проводять на територіях України, то, як запевнив Соколов, адекватні білоруси не визнають їх. Всі розуміють, що це окупація.

За словами Соколова, Білорусь – це теж окупована територія і такого "референдуму" можна чекати й тут. Лукашенко на сьогодні повністю залежний від путіна.

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"Ні для кого не секрет, що вони підписали так звані дорожні карти союзних держав. Це і є фактичне приєднання білорусі до росії. Серед населення різні настрої, але більшість – за незалежну Білорусь. З великою ймовірністю лукашенко визнає псевдореферендуми", – сказав експерт.

Він додав, що все залежить від бажання путіна, оскільки важелів впливу вистачає. Очільник кремля може лишити лукашенка влади, тиснути економічно.