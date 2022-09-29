Об этом для 24 канала сказал представитель организации "Рабочее движение" в беларуси Алексей Соколов. Он отметил, что лукашенко уже который месяц проводит так называемые учения.

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"Поэтому проверка боевой готовности – это не редкий случай в беларуси. Это делают каждый год, но на фоне происходящей в россии мобилизации эту новость воспринимают остро. Я не думаю, что на это надо обращать внимание", – рассказал Соколов.

Лукашенко на крючке

По словам эксперта, белорусы боятся возможной мобилизации. Они видят, что войну россия проиграет и путин будет использовать все возможности, чтобы привлечь больше людей и отсрочить свое поражение.

Белорусы напряжены из-за объявления частичной мобилизации в россии. Все понимают, что лукашенко у путина на крючке. Можно ожидать чего угодно,

– сказал Соколов.

Обратите внимание – Соколов о настроениях в беларуси: смотрите видео

Отношение к псевдореферендумам

Что касается псевдореферендумов, проводимых россиянами на территориях Украины, то, как заверил Соколов, адекватные белорусы не признают их. Все понимают, что это оккупация.

По словам Соколова, беларусь – это тоже оккупированная территория и такого "референдума" можно ожидать и здесь. Лукашенко на сегодняшний день полностью зависим от путина.

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"Ни для кого не секрет, что они подписали так называемые дорожные карты союзных государств. Это и есть фактическое присоединение беларуси к россии. Среди населения разные настроения, но большинство – за независимую беларусь. С большой вероятностью лукашенко признает псевдореферендумы", – сказал эксперт.

Он добавил, что все зависит от желания путина, поскольку рычагов воздействия хватает. Глава кремля может оставить лукашенко власти, давить экономически.