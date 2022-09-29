Про це 24 каналу розказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, є інформація, що білоруси почали активно готуватися, зокрема раптово оголосили перевірку "мобілізаційної готовності", і це дійсно насторожує.

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Путін міг натиснути на лукашенка

Він наголосив, що через кілька днів після оголошення мобілізації лукашенко поїхав у росію на зустріч із путіним. А ще через кілька днів самопроголошений білоруський президент приїхав в Абхазію – на ще одне невизнану територію.

Ступак припускає, що на зустрічі путін міг натиснути на лукашенка, аби той визнавав окуповані росією території, а також вступав у війну. Тож лукашенко міг поїхати до Абхазії саме з такою метою – показати, що визнає "легітимність" цього регіону. Якщо це так, то на черзі може бути і відвідування Криму, наприклад, лукашенко приїде туди, аби щось відсвяткувати.

Також колишній співробітник СБУ зауважив, що останніми днями з'являлися повідомлення про те, що у білорусі почали оновлення залізничної інфраструктури, особливо на кордоні з Україною. Там нібито готують розвантажувальні механізми.

З якою метою можуть напасти білоруси

Є велика ймовірність того, що, можливо, звідти щось все ж таки треба чекати. Не виключено, що це може бути Волинський напрямок – для перерізання траси "Варшавка", і не виключено, що знову спробують взяти Київ силами "мобіків",

– припустив Ступак.

Він зазначив, що ворожі війська можуть піти на столицю не для того, щоб захопити її, а для того, щоб перетворити життя киян на пекло, так, як це зробили у Харкові.

Крім того, напасти з боку білорусі можуть і для того, щоб змісити відтягнути частину українських сил з Півдня та зі Сходу на північні напрямки, і полегшити становище росіян там, де зараз активно тривають бойові дії.

Знову ж таки, це можливо, це ми бачимо просто окремі повідомлення. Не факт, що це буде. Я думаю, що лукашенко до останнього буде петляти,

– підсумував Ступак.

Іван Ступак про загрозу з боку білорусі: дивіться відео

Як у білорусі ставляться до мобілізації в росії

Представник організації "Робочий рух" у білорусі Олексій Соколов розповів, що білоруси бояться можливої мобілізації. Вони бачать, що росія не перемагає у війні, і розуміють, що путіну потрібно більше людей, а лукашенко – у нього на гачку, тому можна чекати чого завгодно.

Також адекватні білоруси не визнають і псевдореферендумів, які росіяни проводять на тимчасово окупованих територіях України. Соколов зауважив, що білорусь – свого роду також "окупована", тому такого "референдуму" можна чекати і на їхній території.