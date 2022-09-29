Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, есть информация, что белорусы начали активно готовиться, в частности внезапно объявили проверку "мобилизационной готовности", и это действительно настораживает.

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Путин мог надавить на лукашенко

Он отметил, что спустя несколько дней после объявления мобилизации лукашенко поехал в россию на встречу с путиным. А еще через несколько дней самопровозглашенный белорусский президент приехал в Абхазию – на еще одну непризнанную территорию.

Ступак предполагает, что на встрече путин мог надавить на лукашенко, чтобы тот признавал оккупированные россией территории, а также вступал в войну. Так что лукашенко мог поехать в Абхазию именно с такой целью – показать, что признает "легитимность" этого региона. Если это так, то на очереди может быть и посещение Крыма, например, лукашенко приедет туда, чтобы что-нибудь отпраздновать.

Также бывший сотрудник СБУ отметил, что в последние дни появлялись сообщения о том, что в беларуси начали обновление железнодорожной инфраструктуры, особенно на границе с Украиной. Там якобы готовят разгрузочные механизмы.

С какой целью могут напасть белорусы

Есть большая вероятность того, что, возможно, оттуда что-то нужно ждать. Не исключено, что это может быть Волынское направление – для перерезки трассы "Варшавка", и не исключено, что снова попытаются взять Киев силами "мобиков",

– предположил Ступак.

Он отметил, что вражеские войска могут пойти на столицу не для того, чтобы захватить ее, а для того, чтобы превратить жизнь киевлян в ад, как это сделали в Харькове.

Кроме того, напасти со стороны белорусы могут и для того, чтобы смести оттянуть часть украинских сил с Юга и с Востока на северные направления, и облегчить положение россиян там, где сейчас продолжаются боевые действия.

Опять же, возможно, это мы видим просто отдельные сообщения. Не факт, что это произойдет. Я думаю, что лукашенко до последнего будет петлять,

– подытожил Ступак.

Иван Ступак об угрозе со стороны беларуси: смотрите видео

Как в беларуси относятся к мобилизации в россии

Представитель организации "Рабочее движение" в беларуси Алексей Соколов рассказал, что белорусы боятся возможной мобилизации. Они видят, что россия не побеждает в войне, и понимают, что путину нужно больше людей, а лукашенко – у него на крючке, поэтому можно ожидать чего угодно.

Также адекватные белорусы не признают и псевдореферендумов, проводимых россиянами на временно оккупированных территориях Украины. Соколов отметил, что беларусь – своего рода также "оккупированная", поэтому такого "референдума" можно ожидать и на их территории.