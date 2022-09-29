Сейчас есть опасный момент и сигнал на этот счет, особенно после того, что лукашенко посетил Абхазию. Об этом 24 каналу рассказал руководитель "Белого легиона" (Беларусь) Сергей Бульба.

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По его словам, белорусский и российский диктаторы провели слишком много времени вместе, и первый никакого решения сам не принимает.

Лукашенко говорит белорусам, что они вместе с россией у них одна армия, но я не думаю, что белорусский президент сейчас может ввести войска в Украину. Путина удовлетворяет то, что лукашенко отвлекает внимание украинских военных и держит несколько подразделений ВСУ возле границы,

– объяснил Бульба.

Он не понимает, какая польза будет, если белорусы пойдут воевать против украинцев.

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"Помните, как во время войны публиковали видео пленного румына. Заметно, что люди без мотивации, их заставляют заградотряды идти воевать. Я понимаю, что белорусы будут теми же пленными, как румыны", – подытожил он.

Важно! Через несколько дней после оглашения мобилизации лукашенко поехал в россию на встречу с путиным. А еще через несколько дней самопровозглашенный белорусский президент приехал в Абхазию – на еще одну непризнанную территорию.



Эксперты предполагают, что на встрече путин мог надавить на лукашенко, чтобы тот признавал оккупированные россией территории, а также вступал в войну. Так что лукашенко мог поехать в Абхазию именно с такой целью – показать, что признает "легитимность" этого региона.

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