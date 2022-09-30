Українська розвідка повідомляла, що Білорусь готується розмістити до 20 тисяч мобілізованих росіян у цивільних приміщеннях, складах і покинутих сільськогосподарських об’єктах. Про це пишуть в Інституті вивчення війни.

Важливо Окупанти розпочали підготовку до використання аеродромів у Білорусі, – Генштаб

Чи можливе нове вторгнення з Білорусі

Нині тривають заходи щодо розширення Лунінецького аеродрому (50 км від білорусько-українського кордону – 24 канал), а також ремонт складської та військової інфраструктури.

Ці дані можуть свідчити про те, що Росія сподівається використовувати білоруські військові об’єкти та інфраструктуру для утримання та потенційного навчання новомобілізованих російських сил, але залишається вкрай малоймовірним, що це провідні показники неминучої участі Білорусі в Україні від імені Росії,

– кажуть американські аналітики.

Також немає жодних ознак формування російськими військами ударної групи для націлювання на північ України, що свідчить про те, що російські війська навряд чи використовуватимуть Білорусь як стартовий майданчик для наземних атак.

На думку аналітиків, президент Росії Владімір Путін продовжує використовувати свої відносини з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб використовувати білоруську землю для розвитку російського військового потенціалу.

Раніше ISW оцінював, що Лукашенко не може дозволити собі внутрішні наслідки білоруської участі в Україні. Крім того, Росія не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили з нуля або з існуючих підрозділів у Білорусі.

Резніков висловився про загрозу вступу Білорусі у війну

За словами Олексія Резнікова, вступ Білорусі у війну означав би третій ленд-ліз для українців і надання уже білоруської зброї. Він вважає, що ризик є, але його рівень не треба перевищувати.

"Мені більше здається, що очільник Білорусі шукає баланс. З одного боку, йому треба демонструвати патрону (Путіну – 24 канал), що він ніби якось із ним. Але з іншого боку, Лукашенко розуміє, що це може бути вже остаточний його фінал", – зазначив міністр.

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