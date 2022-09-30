Так, у Білорусі з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо Білоруські військові аеродроми та залізницю готують для прийому військ, – Генштаб

Росіяни розпочали підготовку до використання аеродромів у Білорусі

Підготовка може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів Збройними Силами Росії.

Також відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони ЗС республіки Білорусь та Росії із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М.

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки Білорусь,

– зазначили у Генштабі.

Як Білорусь допомагає Росії у війні з Україною

На військовому аеродромі Лунінець тривають заходи з розбудови аеродрому, ремонту казармових приміщень, гуртожитків, складських приміщень. Це може свідчити про те, що російські окупанти використовуватимуть летовище.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко повідомив, що Лукашенко хоче розмістити на території Білорусі 120 тисяч російських військових. Це може статись упродовж листопада – лютого.

Засновник першого воєнного братства Білорусі та опозиціонер Сергій Бульба заявив 24 каналу, що Збройним Силам Білорусі дали команду всіляко взаємодіяти та допомагати російським військам.

Варте уваги – Путін відправить у Білорусь 20 тисяч мобілізованих: дивіться відео