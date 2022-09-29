Про це 24 каналу розповів засновник першого воєнного братства Білорусі та опозиціонер Сергій Бульба. За його словами, білоруські військові також у певний спосіб будуть долучені до цього процесу.

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Який наказ дали збройним силам білорусі

Як зазначив Бульба, збройним силам білорусі дали команду всіляко взаємодіяти та допомагати російським військам. Чи збираються їх також загнати на війну проти України – поки складно сказати.

Він додав, що лукашенко зараз є маріонеткою путіна. Він виконує майже кожну забаганку російського диктатора і не контролює ситуацію в державі.

Що путін вимагає, то й лукашенко робить. Здається, лукашенко від телеграм-каналів більше довідується, ніж від самого путіна,

– зазначив Бульба.

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Росія хоче перекинути 20 тисяч "мобіків" до білорусі

Додамо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ці 20 тисяч мобілізованих мають приєднатися до підрозділів окупантів, які вже перебувають на території білорусі. Їх мають поповнити у співвідношенні 1 досвідчений військовий до 5 мобілізованих.

Окупантів будуть розміщувати у вже наявних приміщеннях – житлові будинки, ангари, склади та інші будівлі покинутих сільськогосподарських підприємств та ферм. Після поповнення підрозділи використовуватимуть російську техніку, яка перебуває на білоруських складах. Також туди перекинуть зняту зі зберігання військову техніку росії.

Що цікаво, в білорусі планують забрати на армію цивільні вантажівки та легкові автомобілі, щоб перевозити окупантів.