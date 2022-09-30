Так, в Беларуси с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Россияне начали подготовку к использованию аэродромов в Беларуси

Подготовка может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов вооруженными силами России.

Также состоялась ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны ВС республики Беларусь и России с заменой трех из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь,

– отметили в Генштабе.

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На военном аэродроме Лунинец продолжаются мероприятия по строительству аэродрома, ремонту казармовых помещений, общежитий, складских помещений. Это может свидетельствовать о том, что российские оккупанты будут использовать аэродром.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко сообщил, что Лукашенко хочет разместить на территории Беларуси 120 тысяч российских военных. Это может произойти в течение ноября – февраля.

Основатель первого военного братства Беларуси и оппозиционер Сергей Бульба заявил 24 каналу, что Вооруженным Силам Беларуси дали команду всячески взаимодействовать и помогать российским войскам.

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