На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях признаков формирования наступления оккупантов не выявлено. Об этом заявил генерал Алексей Громов.

На военном аэродроме Лунинец, расположенном в 50 километрах от государственной границы с Украиной, продолжаются мероприятия по развитию аэродрома, ремонту казарменных помещений, общежитий, складских помещений. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты будут использовать аэродром.

Такие инженерные работы проводятся и на территории аэродрома Зябровка (25 км от государственной границы с Украиной). Здесь также продолжает дислоцироваться зенитно-ракетный дивизион С-400 и ряд радиолокационных станций страны-агрессора. А в районе города Осиповичи (180 км от государственной границы с Украиной) зафиксированы элементы ракетного дивизиона "Искандер".

Белорусскую железную дорогу готовят для перевозки войск

В Беларуси также проверяют и готовят белорусскую железную дорогу для перевозки войск. Кроме того, под руководством лиц из чвк "вагнера" продолжается подготовка сотрудников частного охранного предприятия "гарт-сервис".

В россии возможна эскалация на фронте: что известно

Громов рассказал о последствиях мобилизации в россии. После псевдореферендумов и наращивания противником группировок своих военных сил не исключено, что будет эскалация ситуации. Это будет отличаться новыми ударами врага по инфраструктуре.

По словам Громова, россия одновременно может попытаться активизировать боевые действия. Цель этого – захватить всю территорию Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Вас может заинтересовать – ВСУ отбили много атак: смотрите видео