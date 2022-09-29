На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях признаков формирования наступления оккупантов не выявлено. Об этом заявил генерал Алексей Громов.
Важно В России уже мобилизовали более 100 тысяч военных, – Генштаб
Россия хочет втянуть белорусский народ в войну
На военном аэродроме Лунинец, расположенном в 50 километрах от государственной границы с Украиной, продолжаются мероприятия по развитию аэродрома, ремонту казарменных помещений, общежитий, складских помещений. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты будут использовать аэродром.
Такие инженерные работы проводятся и на территории аэродрома Зябровка (25 км от государственной границы с Украиной). Здесь также продолжает дислоцироваться зенитно-ракетный дивизион С-400 и ряд радиолокационных станций страны-агрессора. А в районе города Осиповичи (180 км от государственной границы с Украиной) зафиксированы элементы ракетного дивизиона "Искандер".
Белорусскую железную дорогу готовят для перевозки войск
В Беларуси также проверяют и готовят белорусскую железную дорогу для перевозки войск. Кроме того, под руководством лиц из чвк "вагнера" продолжается подготовка сотрудников частного охранного предприятия "гарт-сервис".
В россии возможна эскалация на фронте: что известно
- Громов рассказал о последствиях мобилизации в россии. После псевдореферендумов и наращивания противником группировок своих военных сил не исключено, что будет эскалация ситуации. Это будет отличаться новыми ударами врага по инфраструктуре.
- По словам Громова, россия одновременно может попытаться активизировать боевые действия. Цель этого – захватить всю территорию Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.