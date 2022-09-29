На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ознак формування наступу окупантів не виявлено. Про це заявив генерал Олексій Громов.

На військовому аеродромі Лунинець, що у 50 кілометрів від державного кордону з Україною, тривають заходи з розбудови аеродрому, ремонту казармених приміщень, гуртожитків, складських приміщень. Це може свідчити про те, що окупанти використовуватимуть летовище.

Такі інженерні роботи проводяться і на території аеродрому Зябрівка (25 км від державного кордону з Україною). Тут також продовжує дислокуватися зенітно-ракетний дивізіон С-400 та низка радіолокаційних станцій країни-агресора. А в районі міста Осиповичі (180 км від державного кордону з Україною) зафіксовані елементи ракетного дивізіону "Іскандер".

Білоруську залізницю готують для перевезення військ

У Білорусі також перевіряють та готують білоруську залізницю для перевезення військ. Крім того, під керівництвом осіб з пвк "вагнера" триває підготовка співробітників приватного охоронного підприємства "гарт-сервіс".

В росії можлива ескалація на фронті: що відомо

Громов розповів про наслідки мобілізації у росії. Після псевдореферендумів та нарощення противником угруповань своїх військових сил, не виключено, що буде ескалація ситуації. Це буде характеризуватись новими ударами ворога по інфраструктурі.

За словами Громова, росія одночасно може спробувати активізувати бойові дії. Метою цього є захопити всю територію Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

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