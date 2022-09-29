На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ознак формування наступу окупантів не виявлено. Про це заявив генерал Олексій Громов.
Важливо В Росії уже мобілізували понад 100 тисяч військових, – Генштаб
Росія хоче втягнути білоруський народ у війну
На військовому аеродромі Лунинець, що у 50 кілометрів від державного кордону з Україною, тривають заходи з розбудови аеродрому, ремонту казармених приміщень, гуртожитків, складських приміщень. Це може свідчити про те, що окупанти використовуватимуть летовище.
Такі інженерні роботи проводяться і на території аеродрому Зябрівка (25 км від державного кордону з Україною). Тут також продовжує дислокуватися зенітно-ракетний дивізіон С-400 та низка радіолокаційних станцій країни-агресора. А в районі міста Осиповичі (180 км від державного кордону з Україною) зафіксовані елементи ракетного дивізіону "Іскандер".
Білоруську залізницю готують для перевезення військ
У Білорусі також перевіряють та готують білоруську залізницю для перевезення військ. Крім того, під керівництвом осіб з пвк "вагнера" триває підготовка співробітників приватного охоронного підприємства "гарт-сервіс".
В росії можлива ескалація на фронті: що відомо
- Громов розповів про наслідки мобілізації у росії. Після псевдореферендумів та нарощення противником угруповань своїх військових сил, не виключено, що буде ескалація ситуації. Це буде характеризуватись новими ударами ворога по інфраструктурі.
- За словами Громова, росія одночасно може спробувати активізувати бойові дії. Метою цього є захопити всю територію Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.