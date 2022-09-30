Об этом 24 каналу рассказал корреспондент белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. Ранее политолог Тарас Загородний рассказал, какой может быть новая роль Беларуси в войне.

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Происходят определенные движения

Калиновский отметил, что в Беларуси сейчас происходит ротация российских боевых самолетов, формально несших дежурство в стране. Железнодорожникам приказали держать в секрете информацию о подготовке железных дорог. Российский контингент остается на территории Белоруссии. В частности, у украинских границ есть установки С-300, которые используются против Украины.

Хотя давно не было информации о пуске ракет из Беларуси, однако это не остановлено окончательно,

– заметил корреспондент белорусской службы "Радио Свобода".

Психологическое давление России

Он продолжил, что все эти движения могут являться элементом психологического давления России, чтобы усадить Украину за стол переговоров. Путин, в частности, также заявлял о необходимости завершения войны, но оккупированные территории Россия оставит себе. Поэтому к этому давлению Путин хочет привлечь и Беларусь.

"Лукашенко же 30 сентября выступил перед иностранными послами и заявил, что Беларусь не участвует в войне, призывал к миру. Он отмежевался от перспективы того, что белорусские войска могут пойти в наступление на Украину", – подчеркнул Калиновский.

Корреспондент белорусской службы "Радио Свобода" добавил, что в Беларуси 30-40 тысяч подготовленных военных. Правда, у них нет опыта боевых действий, а также мотивации.

Визит Лукашенко к Путину

Калиновский отметил, что несколько дней Лукашенко не было в Беларуси, поскольку он ездил у Путину. Затем посетил Абхазию, о чем его предположительно попросил Путин. То есть, посодействовать признанию Абхазии.

Однако он не поехал в Крым или в Донецк, а выступил вот с таким заявлением,

– подчеркнул корреспондент белорусской службы "Радио Свобода".

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Россия может направить мобилизованных в Беларусь

Он также рассказал, что Генштаб Украины сообщал о возможном направлении на обучение в Беларусь 20 тысяч прошедших мобилизацию новобранцев. Если же их будет больше, то это будет трудно не заметить. Хотя, как бы то ни было, реагировать на северное направление Украине нужно.

"Наверное, дальше эти аэродромы могут использовать для воздушных атак по территории Украины, в этом есть уверенность. Что касается сухопутного вторжения с территории Беларуси, то ее пока нет", — подытожил Калиновский.

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