Про це 24 каналу розповів кореспондент білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. Раніше політолог Тарас Загородній розказав, якою може бути нова роль Білорусі у війні.

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Відбуваються певні рухи

Калиновський зазначив, що в Білорусі нині відбувається ротація російських бойових літаків, які формально несли чергування в країні. Залізничникам наказали тримати в секреті інформацію щодо підготовки залізниць. Російський контингент залишається на території Білорусі. Зокрема, біля українських кордонів є установки С-300, які використовуються проти України.

Хоча давно не було інформації про пуск ракет з Білорусі, однак це не зупинено остаточно,

– зауважив кореспондент білоруської служби "Радіо Свобода".

Психологічний тиск Росії

Він продовжив, що всі ці рухи можуть бути елементом психологічного тиску Росії, щоб усадити Україну за стіл перемовин. Путін, зокрема, також заявляв про необхідність завершення війни, але окуповані території Росія залишить собі. Тож, до цього тиску Путін хоче залучити й Білорусь.

"Лукашенко ж 30 вересня виступив перед іноземними послами і заявив, що Білорусь не бере участь у війні, закликав до миру. Він відмежувався від перспективи того, що білоруські війська можуть піти в наступ на Україну", – наголосив Калиновський.

Кореспондент білоруської служби "Радіо Свобода" додав, що в Білорусі 30 – 40 тисяч підготовлених військових. Щоправда, вони не мають досвіду бойових дій, а також мотивації.

Візит Лукашенка до Путіна

Калиновський зазначив, що декілька днів Лукашенка не було в Білорусі, оскільки він їздив до Путіна. Потім відвідав Абхазію, про що його ймовірно попросив Путін. Тобто, посприяти визнанню Абхазії.

Однак він не поїхав до Криму чи до Донецька, а виступив ось з такою заявою,

– підкреслив кореспондент білоруської служби "Радіо Свобода".

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Росія може направити мобілізованих у Білорусь

Він також розказав, що Генштаб України повідомляв про можливе направлення на навчання до Білорусі 20 тисяч новобранців, які пройшли мобілізацію. Якщо ж їх буде більше, то це важко буде не помітити. Хоча, як би не було, реагувати на північний напрямок Україні потрібно.

"Напевно, що далі ці аеродроми можуть використовувати для повітряних атак по території України, у цьому є певність. Щодо сухопутного вторгнення з території Білорусі, то її наразі немає", – підсумував Калиновський.

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