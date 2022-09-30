Проте радник Офісу Президента попередив білорусів, що це вкрай погана ідея. Олексій Арестович про це розповів в коментарі російському правозахиснику Марку Фейгіну, розповів 24 канал.
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Ядерний удар з Білорусі
Навіть попри те, що у Росії уже не професійні війська, Путін хоче повторити наступ на Київ, сподіваючись задавити кількістю. Проте Арестович поставив риторичне питання: якщо "ми за місяць перемолотили суперпрофесійні частини, що буде з мобілізованими".
Я думаю, що ми терпіти (обстріли з Білорусі – 24 канал) не станемо цього разу. Чекати чергової Бучі, чергового Гостомеля, навали цих мобілізованих тощо,
– підкреслив Арестович.
Також не раз Білорусь пробувала перекинути відповідальність за обстріли з її території на Росію. Проте якщо країна-агресорка вдарить з території Білорусі ядерною зброєю – це не спрацює. Відповідь тоді, на думку Арестовича, можлива не лише по країні, яка натисла на червону кнопку. "При тому відповідь може бути не лише українська", – підкреслив радник ОП та вкотре закликав не відкривати скриньку Пандори.
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Арестович також попередив білорусів й щодо можливості безпосереднього наступу. Він підкреслив – як 24 лютого більше не буде. Українці готові і українці злі.
Там вас чекають з великим нетерпінням. HIMARS, 155 міліметрова артилерія, мобілізовані та дуже злі війська і добрий край традицій УПА, де в кожному домі пам'ятають, як це робиться. Ми готові, не робіть дурниць,
– підкреслив він.
Ба більше, вздовж кордону на Півдні тривають навчання Національної гвардії, прикордонників, ЗСУ тощо. Вони відпрацьовують саме такі можливі сценарії.
В українців залишилась пам'ять щодо трагічних подій від початку повномасштабного вторгнення, щодо катувань та масових поховань, зокрема, у Бучі, Ірпені, Гостомелі. Тож Арестович наголосив білорусам, що рухатися знову на Бучу – це найгірше, що може трапитися у їхній незаздрісній долі та короткому житті.
Білорусь у війні Росії проти України: останні новини
- Росія від початку повномасштабного вторгнення використовує цю країну для атак на Україну. Зокрема з 21 вересня країна-агресорка розпочала підготовку до використання аеродромів у Білорусі.
- Також білоруська залізниця, ймовірно, розпочала підготовку до прийому ешелонів із російською військовою технікою. Для цього можуть бути використані три прикордонні переходи.
- На думку військового експерта Олександра Мусієнко, існує ризик того, що Росія повторить наступ з Білорусі. Однак кордон з білоруссю укріплений, дороги заміновані, українські сили оборони присутні.
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