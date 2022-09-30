Проте радник Офісу Президента попередив білорусів, що це вкрай погана ідея. Олексій Арестович про це розповів в коментарі російському правозахиснику Марку Фейгіну, розповів 24 канал.

Зверніть увагу До Мінська прибули російські найманці: готують провокації вздовж кордону з Україною

Ядерний удар з Білорусі

Навіть попри те, що у Росії уже не професійні війська, Путін хоче повторити наступ на Київ, сподіваючись задавити кількістю. Проте Арестович поставив риторичне питання: якщо "ми за місяць перемолотили суперпрофесійні частини, що буде з мобілізованими".

Я думаю, що ми терпіти (обстріли з Білорусі – 24 канал) не станемо цього разу. Чекати чергової Бучі, чергового Гостомеля, навали цих мобілізованих тощо,

– підкреслив Арестович.

Також не раз Білорусь пробувала перекинути відповідальність за обстріли з її території на Росію. Проте якщо країна-агресорка вдарить з території Білорусі ядерною зброєю – це не спрацює. Відповідь тоді, на думку Арестовича, можлива не лише по країні, яка натисла на червону кнопку. "При тому відповідь може бути не лише українська", – підкреслив радник ОП та вкотре закликав не відкривати скриньку Пандори.

Арестович про наступ з Білорусі: відео

Можливий наступ через Житомирську та Волинську області

Арестович також попередив білорусів й щодо можливості безпосереднього наступу. Він підкреслив – як 24 лютого більше не буде. Українці готові і українці злі.

Там вас чекають з великим нетерпінням. HIMARS, 155 міліметрова артилерія, мобілізовані та дуже злі війська і добрий край традицій УПА, де в кожному домі пам'ятають, як це робиться. Ми готові, не робіть дурниць,

– підкреслив він.

Ба більше, вздовж кордону на Півдні тривають навчання Національної гвардії, прикордонників, ЗСУ тощо. Вони відпрацьовують саме такі можливі сценарії.

В українців залишилась пам'ять щодо трагічних подій від початку повномасштабного вторгнення, щодо катувань та масових поховань, зокрема, у Бучі, Ірпені, Гостомелі. Тож Арестович наголосив білорусам, що рухатися знову на Бучу – це найгірше, що може трапитися у їхній незаздрісній долі та короткому житті.

Білорусь у війні Росії проти України: останні новини

Росія від початку повномасштабного вторгнення використовує цю країну для атак на Україну. Зокрема з 21 вересня країна-агресорка розпочала підготовку до використання аеродромів у Білорусі.

Також білоруська залізниця, ймовірно, розпочала підготовку до прийому ешелонів із російською військовою технікою. Для цього можуть бути використані три прикордонні переходи.

На думку військового експерта Олександра Мусієнко, існує ризик того, що Росія повторить наступ з Білорусі. Однак кордон з білоруссю укріплений, дороги заміновані, українські сили оборони присутні.

Варте уваги – Путін відправить у Білорусь 20 тисяч мобілізованих: дивіться відео