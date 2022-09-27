Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше білоруський опозиціонер Павло Латушко розказав про можливі провокації вздовж кордону з Україною.

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Розвідка побачить рух військ

Мусієнко зазначив, що висновки щодо того, чи готується відкриття другого фронту з боку білорусі, ми зможемо зробити згодом. Наша розвідка, розвідка наших партнерів постійно спостерігає за рухом російських військ.

Щодо білорусі, то є ризик, що росіяни повторять звідти вторгнення. Однак кордон з білоруссю нині надзвичайно укріплений. Там систематично проводяться навчання, є українські сили, заміновані дороги. Тож наступати звідти доволі непросто,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що в лютому регулярні навчені російські війська з сучасною зброєю не досягли успіху в наступу з білорусі. Мобілізованим і не навченим військовим без нормальної зброї не вдасться покращити той результат.

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Мобілізованих кинуть на Схід і Південь

Керівник Центру військово-правових досліджень продовжив, що росіяни кинуть мобілізованих на Схід і Південь. Їм там потрібно рятувати ситуацію. ЗСУ там наступають, а росіяни втрачають окуповані території. Ми просуваємось і відтісняємо росіян.

"Вони можуть спробувати розтягнути наші сили. Однак активність білоруських військ на кордоні з квітня змушує частину українських сил перебувати там. Тож, нам не треба буде знімати підрозділи у великих кількостях і перекидати їх. Та звісно ризики того, що росія перекине туди певний свій контингент і вчинятиме провокації, є", – наголосив Мусієнко.

Для наступу потрібна велика кількість війська

Військовий експерт сказав, що для наступу широким фронтом потрібна велика кількість війська. Якби в них було 500 тисяч підготовлених солдатів з сучасною зброєю, ризик був би більшим.

Утім у них на Донеччині, яку путін хотів захопити до 15 вересня, абсолютно від'ємний результат. Зараз українські сили звільняють населені пункти на півночі області, а російські – знищені або тікають,

– підкреслив він.

За словами Мусієнка, саме успіхи ЗСУ спонукали путіна до мобілізації. За таких тенденцій російська армія була близькою до поразки в Україні. Тож він хаотично намагався врятувати ситуацію. Однак мобілізовані – це зовсім не підготовлені війська, які швидко кидатимуть на фронт. А це нам на руку.

"Сказати зараз про те, що росіянам вдасться створити ударне угруповання й повторити лютий з боку білорусі, поки не можна. Великої концентрації російських військ там не помітно зараз", – підсумував керівник Центру військово-правових досліджень.

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