Ці дві держави вже не відвідують майже іноземці, а також і самі росіяни та білоруси не можуть всюди виїжджати. Тепер ще одна авіакомпанія Turkish Airlines скасувала рейси в росію та білорусь до кінця року.
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У які міста не літатимуть літаки
На сайті компанії повідомили, що скасовують рейси у білоруську столицю Мінськ до кінця року.
Щодо росії, то не літатимуть в Сочі, Ростов та Єкатеринбург.
Також через війну і через те, що росія та білорусь атакують нас ракетами, скасували рейси й в Україну.
У росію хоче літати компанія з Молдови
- Авіакомпанія Air Moldova анонсувала відновлення авіарейсів до Москви. Це відбудеться 1 жовтня.
- Air Moldova заявила, що ухвалила таке рішення після численних звернень громадян Молдови, які хочуть повернутися додому. Відомо, що авіакомпанія колись була державною. Зараз вона приватизована.