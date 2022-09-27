Ці дві держави вже не відвідують майже іноземці, а також і самі росіяни та білоруси не можуть всюди виїжджати. Тепер ще одна авіакомпанія Turkish Airlines скасувала рейси в росію та білорусь до кінця року.

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У які міста не літатимуть літаки

На сайті компанії повідомили, що скасовують рейси у білоруську столицю Мінськ до кінця року.

Щодо росії, то не літатимуть в Сочі, Ростов та Єкатеринбург.

Також через війну і через те, що росія та білорусь атакують нас ракетами, скасували рейси й в Україну.

У росію хоче літати компанія з Молдови