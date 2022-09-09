Air Moldova заявила, що ухвалила таке рішення після численних звернень громадян Молдови, які хочуть повернутися додому. Відомо, що авіакомпанія колись була державною. Зараз вона приватизована.

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Молдовська авіакомпанія відновить рейси до росії

У компанії зазначили, що рішення про відновлення польотів пов'язане також з вимогами пасажирів. Люди хочуть використати квитки, придбані в період пандемії та після закриття повітряного простору в лютому.

Ці обставини спричинили труднощі, з якими щодня стикаються сотні наших співгромадян: необхідність повторної купівлі квитків за завищеними цінами, триваліший час, витрачений у дорозі, тривалі та втомливі польоти з пересадкою,

– заявила Air Moldova.

Авіакомпанія пише, що особливо важкими є поїздки у разі невідкладної медичної допомоги. А швидкі та безпечні авіаперельоти "є необхідністю для наших громадян".

"Відновлення авіасполучення з Російською Федерацією – це відповідь на вимоги наших співвітчизників", – пише компанія у фейсбуці.

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