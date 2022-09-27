Эти два государства уже почти не посещают иностранцы, а также сами россияне и белорусы не могут уезжать куда хотят. Теперь еще одна авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в россию и беларусь до конца года.

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В какие города не будут летать самолеты

На сайте компании сообщили, что отменяют рейсы в белорусскую столицу Минск до конца года.

Что касается россии, то не будут летать в Сочи, Ростов и Екатеринбург.

Также из-за войны и из-за того, что россия и беларусь атакуют нас ракетами, отменили рейсы и в Украину.

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