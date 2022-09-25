Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко. Окупанти з пвк "ліга" прибули до білорусі 20 вересня.

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Російські найманці об'єднаються з білоруськими

Латушко зазначив, що ще в 2019 році лукашенко підписав указ, згідно з яким була створена пвк "гранд-сервіс". Це єдина приватна компанія, яка отримала право носити й застосовувати зброю. Фактично, це копія пвк вагнера.

Російські найманці прибули в білорусь для спільних тренувань з білорусами на базі "гранд-сервісу",

– зауважив білоруський опозиціонер.

Вони планують провокації на українському кордоні

Він продовжив, що ще кілька місяців тому російські найманці прибували в Мінськ. Робили це вони, як правило, групами по 2 особи за допомогою різних транспортних засобів.

"Виходячи з ситуації, яка є реальною, вони планують певні провокації на кордоні білорусі з Україною для того, щоб спровокувати конфлікт між ЗСУ й білоруськими військами. Можливо, навіть кілька ДРГ увійдуть від найманців на територію України", – наголосив Латушко.

Білоруський опозиціонер додав: оскільки це відбувається на базі "гранд-сервісу", то, звісно, можлива й участь білоруських найманців.

Позиції лукашенка не зміняться

Латушко також сказав, що лукашенка насправді вже не врятує і те, що він зупинить ці ймовірні провокації, і той факт, що білоруські війська можуть і не ввійти в Україну. Він настільки забруднився в цій історії, що його доля вже вирішена.

Створення цієї провокації може простимулювати його щодо підтримки путіна в наступній фазі війни,

– підсумував він.

Латушко про те, що білоруські й російські найманці готують провокації: дивіться відео

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