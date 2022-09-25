Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. Оккупанты из чвк "лига" прибыли в беларусь 20 сентября.

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Российские наемники объединятся с белорусскими

Латушко отметил, что еще в 2019 году лукашенко подписал указ, согласно которому была создана чвк "гранд-сервис". Это единственная частная компания, получившая право носить и применять оружие. Фактически это копия чвк "вагнера".

Российские наемники прибыли в беларусь для совместных тренировок с белорусами на базе "гранд-сервиса",

– заметил белорусский оппозиционер.

Они планируют провокации на украинской границе

Он продолжил, что еще несколько месяцев назад русские наемники прибывали в Минск. Делали это они, как правило, группами по 2 человека с помощью разных транспортных средств.

"Исходя из реальной ситуации, они планируют определенные провокации на границе беларуси с Украиной для того, чтобы спровоцировать конфликт между ВСУ и белорусскими войсками. Возможно, даже несколько ДРГ войдут от наемников на территорию Украины", - подчеркнул Латушко.

Белорусский оппозиционер добавил: поскольку это происходит на базе "гранд-сервиса", то, конечно, возможно и участие белорусских наемников.

Позиции лукашенко не изменятся

Латушко также сказал, что лукашенко действительно уже не спасет и то, что он остановит эти вероятные провокации, и тот факт, что белорусские войска могут и не войти в Украину. Он настолько испачкался в этой истории, что его судьба уже решена.

Создание этой провокации может простимулировать его по поддержке путина в следующей фазе войны,

– подытожил он.

Латушко о том, что белорусские и русские наемники готовят провокации: смотрите видео

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