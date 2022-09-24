Польша усилит войска, защищающие государственную границу
Решение об утверждении концепции создания KOP подписал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что на страну могут снова напасть, поэтому следует перестраховаться.
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Польский министр подчеркнул, что в Украине идет война, а Польша ранее столкнулась с гибридной агрессией со стороны беларуси. Блащак подчеркнул, что нужно отдавать себе отчет: эта гибридная агрессия против Польши не прекратилась, и в кремле могут использовать сложную ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке, чтобы снова направить людей из этих регионов на белорусско-польскую границу.
Учитывая, что на нас снова могут напасть с большей силой, я решил принять концепцию создания в составе войск территориальной обороны Компонента обороны границы,
– подчеркнул Блащак.
По его словам, сейчас говорится о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах – Подлясском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском. Задачей этих подразделения будет поддержка Пограничной службы РП в защите границы страны.
Спецоперация по созданию миграционного давления на границе Польши
В августе 2021 года беларусь и россия начали против Польши и стран Балтии спецоперацию по созданию миграционного давления на границе. Польскую границу, кроме пограничников, защищали армейские подразделения.
Уже в этом году Польша построила на границе забор 5,5 метра в высоту и более 180 километров в длину. Несмотря на это, каждый день через польско-белорусскую границу в Польшу с территории беларуси пытается попасть множество мигрантов из стран Азии и Африки. Спецслужбы беларуси способствуют и помогают им в этом.
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