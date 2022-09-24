Рішення про затвердження концепції щодо створення KOP підписав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Він зауважив, що на країну можуть знову напасти, тому варто перестрахуватися.

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Польський міністр підкреслив, що в Україні триває війна, а Польща раніше зіткнулася з гібридною агресією з боку білорусі. Блащак наголосив, що потрібно усвідомлювати: ця гібридна агресія проти Польщі не припинилася, й у кремлі можуть використати складну ситуацію в Північній Африці й на Близькому Сході, щоб знову спрямувати людей з цих регіонів на білорусько-польський кордон.

Враховуючи, що на нас знову можуть напасти з більшою силою, я вирішив прийняти концепцію щодо створення у складі військ територіальної оборони Компонента оборони кордону,

– підкреслив Блащак.

За його словами, наразі мовиться про 10 військових батальйонів у чотирьох прикордонних воєводствах – Підляському, Вармінсько-Мазурському, Люблінському і Підкарпатському. Ці підрозділи матимуть за завдання підтримку Прикордонної служби РП у захисті кордону країни.

Спецоперація зі створення міграційного тиску на кордоні Польщі

У серпні 2021 року білорусь та росія розпочали проти Польщі та країн Балтії спецоперацію зі створення міграційного тиску на кордоні. Польський кордон, крім прикордонників, захищали армійські підрозділи.

Вже цього року Польща побудувала на кордоні паркан висотою 5,5 метра та понад 180 кілометрів завдовжки. Попри це, щодня через польсько-білоруський кордон до Польщі з території білорусі намагається потрапити безліч мігрантів з країн Азії та Африки. Спецслужби білорусі сприяють і допомагають їм у цьому.

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