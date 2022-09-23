Об этом 24 каналу рассказал белорусский журналист Франек Вячорка. По его словам, во время всех встреч белорусская оппозиционерка поднимала очень важную тему.
Снова примарились полки и батальоны: Лукашенко боится, что в Беларуси создадут "новую Украину"
Лучшая помощь Украине
Свободная Белоруссия будет лучшей санкцией против Путина. И это будет лучшей помощью Украины,
– подчеркнул белорусский журналист.
Вячорка заметил, если мир хочет остановить "путинскую машину" нужно помочь белорусам победить муртада российского президента Александра Лукашенко.
В настоящее время страны третьего мира вместе с Путиным продвигают мнение, что это из-за Украины в мире глобальный голод и энергетический кризис. Да, очень важно всем объяснять, что не из-за Украины или санкций, а именно из-за российского президента.
Белорусский журналист добавил, что задача белорусов на Генассамблее ООН, как и всех демократических стран, открывать миру правду по ситуации в Украине.
Вячорка рассказал, как Беларусь помогает Украине: смотрите видео
Последние новости Беларуси: коротко
- Кремль может заменить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на более лояльную россии фигуру. Белорусский оппозиционер Сергей Бульба предположил, что заменить лукашенко может глава генштаба Беларуси Александр вольфович.
- Беларусь снова продолжает повторять мантры о якобы непричастности к войне против Украины. Более того, тамошний руководитель МИД Владимир Макей во время выступления в ООН даже заговорил о "посредничестве в переговорах" .
- Угроза вторжения в Украину с территории Беларуси до сих пор сохраняется, однако сейчас низкая . Это связано с тем, что все главные соединения и части российской армии переместились в другие районы. Однако Россия может и дальше использовать это государство для ракетных ударов по Украине.
- 17 сентября Беларусь еще раз продолжила военные учения . На этот раз – до 24 сентября. Такое решение аргументируют тем, что белорусская армия "до сих пор не подготовлена". Мол, реального боевого опыта у служащих нет, поэтому реагировать на масштабное наступление они не могут.