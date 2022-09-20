Россия активно начала использовать беларусь для нападения на Украину в феврале. Тогда именно там формировались батальонные тактические группы восточного округа. Об этом в интервью рассказал представитель разведки, генерал-майор Вадим Скибицкий.

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Наступать из беларуси некому, – разведка

Сейчас уровень угрозы низкий, потому что все основные соединения и части российской армии переместились в другие районы. Тот же батальон тактической группы восточного округа сначала был на Харьковском и Донецком направлениях, сейчас находится в Херсонской области,

– рассказал Скибицкий.

Сейчас разведка не видит резерва и группировок войск, которые способны проводить наступательные операции с территории беларуси.

Генерал-майор прокомментировал и военные учения, которые беларусь постоянно продолжает. Он отметил, что ситуация под контролем. Военно-политическое руководство Украины видит, что именно происходит и готово реагировать в любой момент.

Что известно о военных учениях беларуси

17 сентября беларусь в очередной раз продолжила военные учения. На этот раз – до 24 сентября. Такое решение аргументируют тем, что белорусская армия "до сих пор не подготовлена". Мол, реального боевого опыта у служащих нет, поэтому реагировать на масштабное наступление они не могут.

Отметим, что в целом войска беларуси "учатся" у границы с Украиной уже 21 неделю.

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