Росія активно почала використовували білорусь для нападу на Україну в лютому. Тоді саме там формувалися батальйонні тактичні групи східного округу. Про це в інтерв'ю розповів представник розвідки, генерал-майор Вадим Скібіцький.

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Наступати з білорусі нема кому, – розвідка

Зараз рівень загрози низькій, тому що усі основні з'єднання і частини російської армії перемістилися в інші райони. Той самий батальйон тактичної групи східного округу спочатку був на Харківському і Донецькому напрямках, зараз перебуває на Херсонщині,

– розповів Скібіцький.

Наразі розвідка не бачить резерву й угрупувань військ, які здатні проводити наступальні операції з території білорусі.

Генерал-майор прокоментував і військові навчання, які білорусь постійно продовжує. Він зазначив, що ситуація під контролем. Військово-політичне керівництво України бачить, що саме відбувається і готове реагувати в будь-який момент.

Що відомо про військові навчання білорусі

17 вересня білорусь вкотре продовжила військові навчання. На цей раз – до 24 вересня. Таке рішення аргументують тим, що білоруська армія "досі не підготовлена". Мовляв, реального бойового досвіду у службовців немає, то ж реагувати на масштабний наступ вони не можуть.

Зауважимо, що загалом війська білорусі "вчаться" біля кордону з Україною вже 21 тиждень.

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