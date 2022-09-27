Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал о возможных провокациях вдоль границы с Украиной.

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Разведка увидит движение войск

Мусиенко отметил, что выводы о том, готовится ли открытие второго фронта со стороны беларуси, мы сможем сделать позже. Наша разведка, разведка наших партнеров постоянно наблюдает за движением российских войск.

Что касается белорусов, то есть риск, что россияне повторят оттуда вторжение. Однако граница с беларусью сейчас чрезвычайно укреплена. Там систематически проводятся учения, есть украинские силы, заминированы дороги. Так что наступать оттуда довольно непросто,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что в феврале регулярные обученные российские войска с современным оружием не добились успеха в наступлении из беларуси. Мобилизированным и не обученным военным без нормального оружия не удастся улучшить этот результат.

Мусиенко объяснил, возможно ли открытие еще одного фронта: смотрите видео

Мобилизированных бросят на Восток и Юг

Руководитель Центра военно-правовых исследований продолжил, что россияне бросят мобилизованных на Восток и Юг. Им там нужно спасать ситуацию. ВСУ там наступают, а россияне теряют оккупированные территории. Мы продвигаемся и оттесняем россиян.

"Они могут попытаться растянуть наши силы. Однако активность белорусских войск на границе с апреля заставляет часть украинских сил находиться там. Поэтому нам не нужно будет снимать подразделения в больших количествах и перебрасывать их. Но, конечно, риски того, что россия перебросит туда определенный свой контингент и будет совершать провокации, есть", – подчеркнул Мусиенко.

Для наступления нужно большое количество войска

Военный эксперт сказал, что для наступления широким фронтом нужно большое количество войск. Если бы у них было 500 тысяч подготовленных солдат с современным оружием, риск был бы больше.

Впрочем, у них в Донецкой области, которую путин хотел захватить до 15 сентября, абсолютно отрицательный результат. Сейчас украинские силы освобождают населенные пункты на севере области, а российские – уничтожены или убегают,

– подчеркнул он.

По словам Мусиенко, именно успехи ВСУ побудили путина к мобилизации. При таких тенденциях российская армия была близка к поражению в Украине. Поэтому он хаотично пытался спасти ситуацию. Однако мобилизованные – это совсем не подготовленные войска, которые будут быстро бросать на фронт. Это нам на руку.

"Сказать сейчас о том, что россиянам удастся создать ударную группировку и повторить февраль со стороны беларуси, пока нельзя. Большой концентрации российских войск там не заметно сейчас", – подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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