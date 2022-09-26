Беларусь не хочет размещать российские военные базы

О размещении военных баз государства-агрессора высказался министр иностранных дел беларуси владимир макей. Это произошло на полях Генассамблеи ООН.

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Он отметил, что разговоры о размещении российских баз ведутся уже давно.

С учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в этом случае российских военных баз, на территории беларуси,

– подчеркнул министр.

Мол, достаточно будет разместить технику в Смоленской области. Эффективность этого будет выше, чем от российской военной базы в беларуси. Кроме того, макей предположил, что в случае "если потребует ситуация", то россия может разместить в беларуси ядерные установки.

Лукашенко приехал к путину

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко 26 сентября приехал в россию на переговоры с владимиром путиным. На встрече с главой кремля белорус высказался о мобилизации в россии и мужчинах, массово убегающих за границу.

Лукашенко заявил, что 50 тысяч уклонистов – это "не много". А если бы они и остались, то, по словам политика, "не были бы своими людьми". Он посоветовал путину не волноваться, потому что, мол, сам не волновался, когда в 2020 году люди уезжали из беларуси.

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