Усім затриманим біля кордону з білоруссю видали повідомлення про заборону виїзду з росії через мобілізацію. А ще сказали звернутися за роз'ясненнями до військкомату за місцем постановки на облік. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Росіян висадили перед самим кордоном

Один з чоловіків, якого не випустили з росії, розповів, що його висадили з потяга на залізничній станції Новель-2. Та додав, що це остання зупинка перед кордоном з білоруссю.

Росіянин вісім років тому закінчив військову кафедру, мав звання лейтенанта запасу, однак в армії не служив. Чоловік планував доїхати до Мінська, а звідти вже у Стамбул.

Росіянин втік на сапборді в Естонію

Близько першої ночі 26 вересня росіянин на сапборді перетнув кордон з Естонією у гирлі річки Нарва. Місцеві прикордонники викликали додаткові патрулі та оточили територію.

Вранці чоловіка затримали на автобусній зупинці у місті Нарва-Йиессу. Про це повідомило видання Meduza з посиланням на Естонське національне телебачення.

Це був незаконний перехід кордону, здійснений через страх перед оголошеною у сусідній країні (росії – 24 канал) мобілізацією,

– зазначив керівник служби прикордонного та міграційного нагляду Ідаської префектури.

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Росіяни намагаються втекти від мобілізації: останні новини

Після оголошення часткової мобілізації тисячі росіян виїхали до Казахстану. Через дорогу оренду житла втікачі ночують у кінотеатрах.

Ті, хто отримав повістку, не можуть вилетіти з росії. Відповідні списки передали в аеропорти держави-загарбника.

На кордоні з Грузією росія розмістить військкомат. Туди вже їде колона військової техніки.

Величезні черги утворились на кордоні з Монголією. Водночас монголи намагалися запевнити, що все гаразд.

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