Адже офіційний вступ Білорусі в російсько-українську війну означатиме для Лукашенка "втрату влади, свободи та смерть". Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Для Лукашенка вступ у війну проти України означатиме смерть

Час, який відокремлює вторгнення білоруських військ до України від того моменту, коли в Мінську приземлиться Тихановська, ймовірно, кілька днів,

– російський опозиційний журналіст.

За його словами, лідерка білоруської опозиції прилетить з великим ескортом та серйозними намірами. Крім того, на неї будуть чекати громадяни Білорусі, які віддали за неї свої голоси на виборах.

Визнання ж Абхазії означатиме для самопроголошеного президента Білорусі нові санкції, однак за нього все одно "платить Путін". Тож, ймовірно, це просто подачка Лукашенка російському президенту нібито він може щось зробити для Путіна.

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Що відомо про візит Лукашенка до Абхазії

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко 28 вересня відвідав Абхазію, яка є окупованою російськими військами територією Грузії. Головна редакторка SOVA.NEWS (Грузія) Марта Ардашелія розповіла, що відбувається такий собі торг щодо визнання Абхазії та Південної Осетії.

Це перший візит Лукашенка до Абхазії й за ним стоять внутрішні російсько-абхазькі моменти. Ардашелія повідомила, що за особистою вказівкою Владіміра Путіна Москва зараз намагається "віджати" колишню радянську дачу в містечку Піцунда.

Утім, російському президенту складно це зробити, оскільки абхазьке суспільство дуже різко реагує. Там відбуваються акції протесту проти Росії й узагалі зростають антиросійські настрої.

Ардашелія розповіла, що існує версія про те, що лукашенко ніби як приїхав, щоб показати Абхазії, що може її визнати за цю дачу. І зустріч відбулася саме на цій держдачі, де взагалі подібне дуже рідко проводиться.

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