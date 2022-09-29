Про це 24 каналу розповіла головна редакторка SOVA.NEWS (Грузія) Марта Ардашелія. За її словами, відбувається такий собі торг щодо визнання Абхазії та Південної Осетії.

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Яка мета візиту лукашенка в Абхазію

Ардашелія зазначила, що це перший візит лукашенка до Абхазії. За ним стоять внутрішні російсько-абхазькі моменти.

За особистою вказівкою путіна москва зараз намагається "віджати" колишню радянську дачу в містечку Піцунда. Це один із райських куточків Абхазії,

– сказала головна редакторка SOVA.NEWS.

За її словами, абхазьке суспільство дуже різко на це реагує. Там відбуваються акції протесту проти росії й узагалі зростають антиросійські настрої.

Тому ж де-факто президентові дуже складно зібрати більшість за це рішення у власному парламенті. Мовиться про оренду на 49 років,

– пояснила Ардашелія.

Вона зауважила, що було зроблено дуже багато заяв, що особисто путіну потрібна ця дача, а абхазці, як вдячний народ, мають йому в такий спосіб "подякувати". Але ці аргументи не дуже вагомі ні для молодих, ні для більш старшого абхазького покоління.

Ардашелія пояснила, що лукашенко в Абхазії випрошував дачу для путіна: дивіться відео

Як реагує на це уряд Грузії

Ардашелія розповіла, що існує версія про те, що лукашенко ніби як приїхав, щоб показати Абхазії, що може її визнати за цю дачу. І зустріч відбулася саме на цій держдачі, де взагалі подібне дуже рідко проводиться. Вона ще з радянського часу не ремонтувалася.

Зараз Грузії, в принципі, має бути все одно на визнання лукашенком. Але тим не менш – це неприємний буде момент,

– зазначила вона.

За словами головної редакторки SOVA.NEWS, всі представники офіційного Тбілісі одразу засудили це рішення та був викликаний посол білорусі в Грузії. А наступного дня у кремлі заявили, що між лукашенком і путіним узагалі не було розмови про визнання Абхазії та Південної Осетії.

Вона зауважила, що відбувається такий торг. Адже росія не хоче псувати відносини з більш-менш лояльною у Тбілісі партією "Грузинська мрія" і використовує важіль визнання, аби утвердити якісь свої позиції в Абхазії.

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