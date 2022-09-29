Об этом 24 каналу рассказала главный редактор SOVA.NEWS (Грузия) Марта Ардашелия. По ее словам, происходит так называемый торг по признанию Абхазии и Южной Осетии.

Читайте также Привыкли, что россиянам доверять нельзя: как в Грузии относятся к российским уклонистам

Какова цель визита лукашенко в Абхазию

Ардашелия отметила, что это первый визит лукашенко в Абхазию. За ним стоят внутренние российско-абхазские моменты.

По личному указанию путина москва сейчас пытается "отжать" бывшую советскую дачу в городке Пицунда. Это один из райских уголков Абхазии,

– сказала главный редактор SOVA.NEWS.

По ее словам, абхазское общество очень резко реагирует на это. Там проходят акции протеста против россии и вообще растут антироссийские настроения.

Поэтому де-факто президенту очень сложно собрать большинство за это решение в собственном парламенте. Речь идет об аренде на 49 лет,

– объяснила Ардашелия.

Она отметила, что было сделано очень много заявлений, что лично путину нужна эта дача, а абхазцы, как благодарный народ, должны его таким образом "отблагодарить". Но эти аргументы не очень веские ни для молодых, ни для старшего абхазского поколения.

Ардашелия объяснила, что лукашенко в Абхазии выпрашивал дачу для путина: смотрите видео

Как реагирует на это правительство Грузии

Ардашелия рассказала, что существует версия о том, что лукашенко якобы приехал, чтобы показать Абхазии, что может ее признать за эту дачу. И встреча состоялась именно на этой госдаче, где вообще подобное очень редко проводится. Она еще с советских времен не ремонтировалась.

Сейчас Грузии в принципе должно быть все равно на признание лукашенко. Но, тем не менее – это неприятный будет момент,

– отметила она.

По словам главного редактора SOVA.NEWS, все представители официального Тбилиси сразу осудили это решение, и был вызван посол беларуси в Грузии. А на следующий день в кремле заявили, что между лукашенко и путиным вообще не было разговора о признании Абхазии и Южной Осетии.

Она заметила, что происходит такой себе торг. Ведь россия не хочет портить отношения с более-менее лояльной в Тбилиси партией "Грузинская мечта" и использует рычаг признания, чтобы утвердить свои позиции в Абхазии.

Отношения Грузии и россии: что известно