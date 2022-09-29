Про це 24 каналу розповіла головна редакторка SOVA.NEWS (Грузія) Марта Ардашелія. За її словами, у грузинів, зокрема, є побоювання, пов'язані із загрозою національній безпеці.

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"Грузини звикли, що росії довіряти не варто"

Ардашелія зазначила, що у грузин загалом неоднозначна реакція на масовий потік росіян, які втікають від оголошеної путіним мобілізації.

Це не тому, що грузини русофоби або вороже налаштовані люди. Хоча, в принципі, другий момент можна було би якось пояснити, з огляду на весь історичний бекграунд, який нас пов'язує з цією країною,

– сказала вона.

За словами головної редакторки SOVA.NEWS, це не означає, що грузини налаштовані конкретно проти росіян.

Просто грузини звикли, що росії загалом довіряти не варто. Це продиктовано не початком 90-х чи 2008 роком, а взагалі впродовж усієї історії,

– заявила Ардашелія.

І, зауважила вона, враховуючи все це, у грузинів є побоювання, пов'язані із загрозою національній безпеці.

Яка позиція уряду Грузії щодо росіян-ухилянтів

Ардашелія зауважила, що якась частина населення не довіряє грузинському уряду, який вважає лояльним до москви. У зв'язку із цим теж виникають питання.

Саме через це є хвилювання зараз у суспільстві. Тим паче, що правляча партія "Грузинська мрія" старається якось абстрагуватися від процесів, які відбуваються на кордоні з росією,

– наголосила головна редакторка SOVA.NEWS.

За її словами, депутати із "Грузинської мрії" роблять вигляд, що нічого особливого взагалі не відбувається. Натомість на кордоні з росією складається справжня гуманітарна катастрофа.

Люди там стоять від 4 до 6 днів, щоб перейти через кордон без води, їжі та засобів гігієни,

– сказала Ардашелія.

Вона додала, що з грузинський уряд навіть не потурбувався про те, щоб надавати цим людям хоч якийсь мінімум. А гуманітарну допомогу організовують самі росіяни, які живуть у Грузії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Мобілізація в росії: що відомо

Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.

Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.

Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.

Ухилянти вирішили втікати до Грузії. Тбілісі досі впускає росіян до країни, тому на кордоні утворилася неймовірна черга з автівок.

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