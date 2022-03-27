Про це розповів Гіоргі Барамідзе – член політради партії "Єдиний національний рух". За його словами, повернення хочуть здійснити не воєнним шляхом.

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Барамідзе: У кожної країни є своя специфіка

Грузинський політик зауважив, що зараз немає потреби й вигідної ситуації для деокупації цих територій.

Ми обов'язково повернемо наші території, але маємо це зробити у мирний спосіб, тому що там усе таки живуть люди, які наші громадяни. Ми не збираємось туди йти військами,

– наголосив він.

У Грузії абсолютно не та ситуація, щоб повертати території у воєнний спосіб. Мирний спосіб деокупації полягає в тому, щоб звільняти Грузію від окупантів шляхом поступової інтеграції в НАТО та ЄС, вважає Барамідзе.

"В Україні вирішується доля не лише України, а й Грузії, Молдови, усієї Європи та цивілізованого світу. Це наш підхід. Ми повністю солідарні з усіма нашими друзями в Україні, але у кожної країни є своя специфіка у певний момент", – зазначив політик із Грузії.

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