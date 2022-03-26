Українські захисники продовжують завдавати нищівних ударів загарбникам. З початку повномасштабного вторгнення вони ліквідували приблизно 16 тисяч ворожих солдатів.

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Росія мобілізовує свої сили у Грузії

Втрати країни-терористки з кожним днем лише зростають. Тому, за даними розвідки Пентагону, Росія почала мобілізувати військових, аби відправити їх на війну проти України.

Наразі у нас є ознаки того, що вони залучають сили з Грузії. Тобто російські війська, які базуються в Грузії. Ми не знаємо точної кількості військових,

– зазначив високопосадовець Міноборони США.

Тисячі російських військових регулярно дислокуються на військових форпостах від Грузії до Сирії та Таджикистану. Багато з них – у мотострілецьких бригадах, які експерти вважають боєздатними та готовими до негайного розгортання.

На думку Пентагону, ці сили стали центральним елементом плану Кремля щодо продовження сухопутного наступу в Україні. Адже російське командування зазнає великих втрат. За даними Міноборони США, після того, як країна-терористка зустріла лютий опір в Україні, в Росії залишилися від 85 до 90 відсотків її "бойової потужності".

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Поповнення військ окупантів суттєво не вплине на хід війни

На початку тижня представники НАТО підрахували, що у війні, яка почалася 4 тижні тому, вбили приблизно 15 тисяч російських військових. Президент Володимир Зеленський, зазначив що станом на 26 лютого ворожі втрати сягають вже 16 тисяч. Своєю чергою, офіційні представники російської оборони дають набагато нижчу оцінку. 25 лютого вони повідомили лише про 1351 загиблого військового.

Військові експерти вважають, що очікуване підкріплення може принести лише тимчасове полегшення на полі бою осадженим силам окупантів, однак навряд чи це змінить хід війни. Адже Росія не може передислокувати іноземні війська у величезній кількості без створення потенційної вразливості в інших глобальних гарячих точках. Країна-терористка, ймовірно, просто не має достатньо кваліфікованих військ, щоб утримувати ці позиції укомплектованими й водночас забезпечити значний приплив своїх військових в Україну, якого буде достатньо, аби подолати місцевий опір.

"Я не впевнений, що будь-що, що зроблять російські військові, змінить баланс. Це скоріше усунення прогалин. Їх привезуть як свіжі тіла, в першу чергу, щоб заповнити втрати", – зауважив російський військовий експерт з аналітичного центру CNA Дмитро Горенбург.

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У Грузії та Сирії переважно служать контрактники

Російські військові мають кілька контингентів, але найбільші, а отже, потенційно найдозріліші для залучення у підкріпленні, розташовані в грузинських сепаратистських республіках Південній Осетії та Абхазії, а також у Вірменії, Таджикистані та Сирії.

Таджикистан , який розміщує російську дивізію на 201-й військовій базі за межами своєї столиці Душанбе, є найбільшим форпостом, який в основному займається моніторингом і управлінням загрозами, що виходять з Афганістану.

, який розміщує російську дивізію на 201-й військовій базі за межами своєї столиці Душанбе, є найбільшим форпостом, який в основному займається моніторингом і управлінням загрозами, що виходять з Афганістану. У кожній з грузинських квазіреспублік базуються кілька тисяч військ країни-агресорки, які залежать від російського патронажу після російсько-грузинської війни 2008 року.

базуються кілька тисяч військ країни-агресорки, які залежать від російського патронажу після російсько-грузинської війни 2008 року. Схожа кількість базується у Вірменії , у якій зросла російська присутність після того, як Москва почала відправляти миротворців для боротьби з наслідками недавньої війни в Нагірному Карабаху.

, у якій зросла російська присутність після того, як Москва почала відправляти миротворців для боротьби з наслідками недавньої війни в Нагірному Карабаху. Наразі невідомо, скільки саме російських військ діє в Сирії, куди вони приїхали у 2015 році аби воювати на боці армії президента Башара Асада.

У військах, дислокованих в цих країнах, переважно служать солдати-контрактники – члени російських професійних чи добровольчих сил – замість менш підготовлених призовників, які становлять понад чверть загальної армії Росії. На думку експертів, це потенційно дає країні-терористці певні переваги.

"Якщо вони замінюють контрактників на призовників, які є незадоволеними та не погано підготовленими, то це може бути корисно. Контрактники, мабуть, краще підготовлені, а їхній моральний дух, безперечно, буде вищим, ніж у призовників, які думали, що збираються звільнити Донбас, а натомість загрузли навколо Києва", – зауважив ексзаступник помічника міністра оборони з питань Європи та НАТО Джим Таунсенд.

Проте, за словами, Таунсенда, те, що вони є новими, не означає, що вони – кращі. До прикладу, якщо Росія приведе в Україну піхоту, коли потрібно залучити логістів, то це їй не допоможе.

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