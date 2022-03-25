Також Росія заявила, що 3 825 окупантів – поранені. Відповідні дані з посиланням на міноборони Росії оприлюднили російські пропагандистські ЗМІ.

Зауважте У Чорнобаївці ЗСУ знищили командувача 49 армії Росії Рєзанцева, – Арестович

Тим часом реальні втрати російських окупантів в Україні вже перевищили 16 тисяч. Ворог – наляканий та пригнічений.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що, зокрема, суттєвих втрат зазнала батальйонна тактична група 200-ї окремої мотострілецької бригади. Там з 648 окупантів загинуло 645.

Все більше військових відмовляються їхати в Україну.

Тим часом російські пропагандистські ЗМІ традиційно поширюють фейки. Зокрема, брешуть про втрати серед лав ЗСУ, наводячи при цьому дані, які не мають нічого спільного з реальністю.

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