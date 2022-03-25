Также Россия заявила, что 3825 оккупантов ранены. Соответствующие данные со ссылкой на Минобороны России обнародовали российские пропагандистские СМИ.

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Между тем, реальные потери российских оккупантов в Украине уже превысили 16 тысяч. Враг – испуган и подавлен.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что, в частности, существенные потери понесла батальонная тактическая группа 200-й отдельной мотострелковой бригады. Там из 648 оккупантов погибло 645.

Все больше военных отказываются ехать в Украину.

Между тем, российские пропагандистские СМИ традиционно распространяют фейки. В частности, врут о потерях в рядах ВСУ, приводя при этом данные, не имеющие ничего общего с реальностью.

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