Украинские защитники продолжают наносить сокрушительные удары захватчикам. С начала полномасштабного вторжения они ликвидировали около 16 тысяч вражеских солдат.

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Россия мобилизует свои силы в Грузии

Потери страны-террористки с каждым днем ​​растут. Поэтому, по данным разведки Пентагона, Россия начала мобилизовать военных, чтобы отправить их на войну против Украины.

Пока у нас есть признаки того, что они привлекают силы из Грузии. То есть российские войска, базирующиеся в Грузии. Мы не знаем точного количества военных,

– отметил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

Тысячи российских военных регулярно дислоцируются на военных форпостах от Грузии до Сирии и Таджикистана. Многие – в мотострелковых бригадах, которые эксперты считают боеспособными и готовыми к немедленному развертыванию.

По мнению Пентагона, эти силы стали центральным элементом плана Кремля по продолжению сухопутного наступления в Украине. Ведь российское командование несет большие потери. По данным Минобороны США, после того, как страна-террористка встретила яростное сопротивление в Украине, в России остались от 85 до 90 процентов ее "боевой мощи".

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Пополнение войск оккупантов существенно не повлияет на ход войны

В начале недели представители НАТО подсчитали, что в войне, которая началась 4 недели назад, убили около 15 тысяч российских военных. Президент Владимир Зеленский отметил, что по состоянию на 26 февраля вражеские потери достигают уже 16 тысяч. В свою очередь, официальные представители российской обороны дают гораздо более низкую оценку. 25 февраля они сообщили лишь о 1351 погибшем военном.

Военные эксперты считают, что ожидаемое подкрепление может принести лишь временное облегчение на поле боя осажденным силам оккупантов, однако вряд ли это изменит ход войны. Россия ведь не может передислоцировать иностранные войска в огромном количестве без создания потенциальной уязвимости в других глобальных горячих точках. У страны-террористки, вероятно, просто нет достаточно квалифицированных войск, чтобы удерживать эти позиции укомплектованными и одновременно обеспечить значительный приток своих военных в Украину, которого будет достаточно, чтобы преодолеть местное сопротивление.

"Я не уверен, что что угодно, что сделают российские военные, изменит баланс. Это скорее устранение пробелов. Их привезут как свежие тела, в первую очередь, чтобы восполнить потери", – заметил российский военный эксперт из аналитического центра CNA Дмитрий Горенбург.

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В Грузии и Сирии в основном служат контрактники

Российские военные имеют несколько контингентов, но самые большие, а значит, наиболее созревшие для привлечения в подкреплении, расположенные в грузинских сепаратистских республиках Южной Осетии и Абхазии, а также в Армении, Таджикистане и Сирии.

Таджикистан , размещающий российскую дивизию на 201-й военной базе за пределами своей столицы Душанбе, является крупнейшим форпостом, в основном занимающимся мониторингом и управлением угрозами, исходящими из Афганистана.

, размещающий российскую дивизию на 201-й военной базе за пределами своей столицы Душанбе, является крупнейшим форпостом, в основном занимающимся мониторингом и управлением угрозами, исходящими из Афганистана. В каждой из грузинских квазиреспублик базируются несколько тысяч войск страны-агрессора, которые зависят от российского патронажа после российско-грузинской войны 2008 года.

базируются несколько тысяч войск страны-агрессора, которые зависят от российского патронажа после российско-грузинской войны 2008 года. Похожее количество базируется в Армении , в которой выросло российское присутствие после того, как Москва начала отправлять миротворцев для борьбы с последствиями недавней войны в Нагорном Карабахе.

, в которой выросло российское присутствие после того, как Москва начала отправлять миротворцев для борьбы с последствиями недавней войны в Нагорном Карабахе. Пока неизвестно, сколько именно российских войск действует в Сирии, куда они приехали в 2015 году, чтобы воевать на стороне армии президента Башара Асада.

В войсках, дислоцированных в этих странах, преимущественно служат солдаты-контрактники – члены российских профессиональных или добровольческих сил – вместо менее подготовленных призывников, составляющих более четверти общей армии России. По мнению экспертов, это потенциально дает стране-террористке определенные преимущества.

"Если они заменяют контрактников на призывников, которые недовольны и не плохо подготовленны, то это может быть полезно. Контрактники, пожалуй, лучше подготовлены, а их моральный дух, безусловно, будет выше, чем у призывников, которые думали, что собираются освободить Донбасс, а вместе с тем погрязли вокруг Киева", – отметил экс-заместитель помощника министра обороны по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд.

Однако, по словам, Таунсенда, то, что они новые, не означает, что они – лучшие. К примеру, если Россия приведет в Украину пехоту, когда нужно привлечь логистов, это ей не поможет.

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