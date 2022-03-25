Об этом в эфире 24 каналу сказал бывший координатор штаба Алексея Навального Антон Михальчук. По его словам, мобилизация затронет, прежде всего, социально незащищенное население.

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"Это люди из сел, из маленьких городов, которые не понимают, что происходит в геополитическом мире. Однако всеобщая мобилизация в Москве и Санкт-Петербурге или в Новосибирске, или в Хабаровске встретит достойный отпор", – сказал Михальчук.

Работают правозащитники

Россиянин рассказал, что сейчас есть проекты, которые помогают отказаться от службы в разных форматах. Это правозащитные организации. Михальчук заявил, что у них огромное множество звонков и сообщений от матерей, которые не хотят отпускать детей на войну и понимают, что это смерть.

Сам месседж войны очень плохо сформирован – никто не понимает, почему она идет. Власть говорит о фашистах, нацистах, но конкретного месседжа нет. Его меняют еженедельно,

– отметил Михальчук.

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