На Донбассе происходит показательная утилизация людей. Об этом в эфире 24 канала сказал блоггер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский.

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"Действительно, происходит фактически охота на мужчин. Это просто показательная утилизация людей", – подчеркнул Казанский.

Казанский: Людей гонят как скот

По его словам, оккупанты берут людей, которые не служили в армии, предоставляют им какое-то оружие (обычно не очень хорошее) и просто бросают их без всякой подготовки на укрепленные позиции украинских военных.

Это уже длится месяц. Люди ничего не могут с этим поделать – их как скот гонят на эти позиции, они там умирают,

– сказал журналист.

Он отметил, что на временно оккупированных территориях люди понимают, что происходит катастрофа, которую спровоцировала Россия и Владимир Путин.