Об этом в эфире 24 канала рассказал президент Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. По его словам, официальный Ереван сохраняет нейтралитет в отношении войны в Украине.

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"В самой Армении есть силы, которые выступают против войны и поддерживают Украину, а есть силы, которые за войну", – сказал Семиволос.

Признать Крым российским

По словам президента Центра, в Армении есть милитарные образования, которые предпочитают воевать и отправить своих наемников в Украину. То есть ситуация достаточно сложная.

"Не думаю, что Москва серьезно рассматривает участие Армении в войне, но очевидно, что они могут использовать это обстоятельство как элемент давления на Пашиняна (премьер-министр Армении – 24 канал), чтобы заставить признать определенные политические реалии, выгодные России – Крым и незаконные образования", – рассказал Семиволос.

Что происходит между Арменией и Азербайджаном

В Армении заявили, что Азербайджан наступает в сторону села Парух и Храморт Аскеранского района. Однако в Баку опровергают информацию и называют ее попыткой запутать общественность. Однако азербайджанские военные не возвращаются на свои позиции.

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