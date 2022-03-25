Зеленський розповів, що саме 25 березня 30 років тому заснували СБУ, повідомляє 24 канал. За ці роки служба пройшла непростий шлях. Водночас за 8 років війни на Донбасі та 30 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато співробітники СБУ проявили свій героїзм.

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Український лідер наголосив: герої з СБУ показали себе мужніми та принциповими людьми, які вміють завдати ворогу втрат. Зеленський висловив співробітникам служби слова вдячності та поваги.

Президент розповів, що за місяць від початку повномасштабного вторгнення Росії державними нагородами відзначені 77 співробітників СБУ. З них двом – присуджене звання Героя України посмертно. Зеленський запевнив, що пам'ять про них житиме вічно.

Обоє загиблих відзначилися у боях в районі Макарова на Київщині. Завдяки їхнім героїчним діям вдалося знищити штаб ворога та понад 20 окупантів.

Зеленський розповів, що 25 березня також підписав указ про відзначення державними нагородами 63 працівників правоохоронних органів України. З них сімох – посмертно.

"ЗСУ завдали ворогу помітних втрат"

Зеленський заявив, що герої ЗСУ завдали ворогу помітних втрат. Також український лідер прокоментував зникнення з публічного простору Сергія Шойгу.

Наші героїчні Збройні Сили за тиждень, що минає, завдали ворогу потужних ударів. Помітних втрат. Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії. Цікаво, може і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку,

– зауважив Зеленський.

Президент подякував українським захисникам, які показали окупантам: море для них не буде спокійним навіть тоді, коли немає шторму. Ворога там чекає лише вогонь. Як приклад Зеленський навів російські кораблі, які цього тижня вирушили з порту Бердянська "за відомим маршрутом".

Зеленський також попередив усіх зрадників: їм потрібно триматися якомога далі від українських міст та української армії. Президент пояснив, що мовиться про зрадників, які колись у Криму перейшли на бік ворога.

"Ви ж переходили, бо думали, ніби будете жити краще? А не тому, що хочете повторити трагічну долю своїх колег, які загинули на тих кораблях чи ще десь на землі чи на морі України. Ну так і живіть. А це означає – тримайтеся якомога далі від наших міст і від нашої армії", – наголосив президент.

"Рахунок втрат Росії на цій війні вже перевищив 16 тисяч"

Зеленський зауважив, що станом на 25 березня рахунок російських втрат у війні вже перевищив 16 тисяч убитих. Серед них – вищі командири.

За словами українського лідера, про вбитих російських генерал-полковників чи адміралів наразі не доповідали. Водночас командувач однієї з армій окупантів та заступник командувача Чорноморського флоту "вже є".

Президент наголосив, що ЗСУ продовжують відбиватися від атак ворога на півдні країни, а також – на Київщині, на Донбасі та Харківському напрямку.

Зеленський заявив, що, стримуючи російських загарбників, українські герої та героїні підводять керівництво Росії до простої й логічної думки: треба говорити. Терміново, змістовно та чесно. Заради конкретного результату, а не лише, щоб тягнути час.

"Український суверенітет має бути гарантований. Територіальна цілісність України має бути забезпечена. Тобто умови повинні бути справедливими. А інших український народ не прийматиме", – наголосив Зеленський.

"Із заблокованих міст врятували понад 37 тисяч людей"

Зеленський розповів, що упродовж тижня вдалося налагодити 18 гуманітарних коридорів. Загалом врятували 37 тисяч 606 людей. Лише з Маріуполя до Запоріжжя вивезли 26 тисяч 477 маріупольців.

Президент наголосив: ситуація у Маріуполі – абсолютно трагічна. Російські окупанти не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів.

Зеленський пообіцяв, що й надалі дуже детально інформуватиме народи інших країн про всі воєнні злочини Росії проти мирних мешканців героїчного Маріуполя та інших міст України. Президент зауважив: дуже важливо розповідати про дії Росії саме народам, а не лише політикам та урядовцям.

"Українську позицію почули"

Зеленський розповів, що упродовж тижня виступив у парламентах Італії, Японії, Франції, Швеції, а також – перед учасниками самітів НАТО, G7 та лідерів ЄС.

"Кожен із цих виступів привернув максимальну увагу у відповідних країнах та у світі в цілому. Відгуки демонструють, що українська позиція – почута. І це – головна моя мета у таких виступах", – заявив президент.

Позитивні новини від уряду

Зеленський також озвучив низку важливих новин від уряду. Зокрема:

вже розпочали виплати пенсій за квітень;

за програмою єПідтримка людям вже виплатили понад 20 мільярдів гривень;

урядовці готують нову програму підтримки для наших переселенців із районів бойових дій.

Також президент подякував журналістам.

Вечірнє звернення Зеленського за 25 березня: дивіться відео