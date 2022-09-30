Білоруський "президент" може піти на поводу Кремля, щоб оголосити мобілізацію в країні, але й надалі уникатиме своєї участі у російській агресії. Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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Лукашенко "на гачку"

Експерт зазначив, що на сьогодні поки немає ознак, що Білорусь готується до відкритої участі у війні на стороні Росії.

Росіяни везуть своє "гарматне м'ясо до Білорусі, де вже готуються до "прийому". Потрібно дуже обережно говорити про те, що Путін контролює Лукашенка. Так, він у нього "на гачку", але він "пєтляє", як тільки може, тому що розуміє, що напад на Україну або застосування білоруської армії в Україні – це кінець його влади і його життя,

– пояснив оглядач.

На його думку, Лукашенко може оголосити мобілізацію і провести її, але й надалі займатиме "оборонну позицію".

"Теоретично, він може знову надати росіянам свою територію, як плацдарм для атаки на Україну. Чи будуть безпосередньо вступати у війну Білорусь і білоруські солдати – є велике питання, тому що білоруси взагалі не розуміють, чому вони мають воювати проти українців. Дуже непопулярна сама ідея війни", – додав політолог.

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Наслідки для Білорусі

За словами Загороднього, "Лукашенко може догратися" до того, що по Білорусі теж можуть завдавати удари українська армія.

Якщо знову йтиметься про тактичну ядерну зброю, то російські війська на території Білорусі взагалі можуть стати об'єктами для ударів країн Заходу. Україна – головний гравець у регіоні й це на довго. Зокрема, джерелом легітимності влади у Білорусі після нашої перемоги також може бути Україна,

– вказав експерт.

Він переконаний, що, найімовірніше, Білорусь також виплачуватиме репарації Україні, позаяк Росія використовувала білоруську територію у своїй війні проти України.

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Малий "діапазон дій"

Оглядач вважає, що країни Заходу проводять переговори із білоруським "керівництвом".

Захід щодо Лукашенка поводить себе дуже обережно. Найімовірніше, йдуть перемовини. Зараз він намагається не вступати відкрито у війну. Лукашенко хоче уникнути та відповідальності, і врятувати своє життя. Діапазон варіантів "гарно вийти" з цієї ситуації – дуже вузький,

– зауважив політолог.

Він підкреслив, що його можуть вбити або ж росіяни (як зайвого свідка), або ж свої генерали, або ж опозиція.

"Не виключено, що українцям теж треба буде цим займатися, тому що він є законною ціллю українських військових, позаяк Білорусь забезпечувала росіян плацдармом й давала можливість росіянам зайти на Київщину. Через нього, зокрема, були Ірпінь та Буча. Він зараз бореться за своє виживання – я поки гарних варіантів для нього не бачу", – резюмував Загородній.

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