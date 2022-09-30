Белорусский "президент" может пойти на поводу Кремля, чтобы объявить мобилизацию в стране, но и дальше будет избегать своего участия в российской агрессии. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний.

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Лукашенко "на крючке"

Эксперт отметил, что на сегодняшний день пока нет признаков, что Беларусь готовится к открытому участию в войне на стороне России.

Россияне везут свое "пушечное мясо в Беларусь", где уже готовятся к "приему". Нужно очень осторожно говорить о том, что Путин контролирует Лукашенко. Да, он у него "на крючке", но он "петляет", как только может, потому что понимает, что нападение на Украину или применение белорусской армии в Украине – это конец его власти и его жизни,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, Лукашенко может объявить мобилизацию и провести ее, но и дальше будет занимать "оборонную позицию".

"Теоретически он может снова предоставить россиянам свою территорию, как плацдарм для атаки на Украину. Будут ли непосредственно вступать в войну Беларусь и белорусские солдаты – большой вопрос, потому что белорусы вообще не понимают, почему они должны воевать против украинцев. Очень непопулярна сама идея войны", – добавил политолог.

Вступит ли Лукашенко в войну на стороне Путина: смотрите видео

Последствия для Беларуси

По словам Загороднего, "Лукашенко может доиграться" до того, что по Беларуси тоже может нанести удары украинская армия.

Если снова речь пойдет о тактическом ядерном оружии, то российские войска на территории Беларуси вообще могут стать объектами для ударов стран Запада. Украина – главный игрок в регионе, и это надолго. В частности, источником легитимности власти в Беларуси после нашей победы также может быть Украина,

– указал эксперт.

Он убежден, что, вероятнее всего, Беларусь также будет выплачивать репарации Украине, поскольку Россия использовала белорусскую территорию в своей войне против Украины.

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Малый "диапазон действий"

Обозреватель считает, что страны Запада проводят переговоры с белорусским "руководством".

Запад в отношении Лукашенко ведет себя очень осторожно. Скорее всего, идут переговоры. Сейчас он пытается не вступать открыто в войну. Лукашенко хочет избежать ответственности и спасти свою жизнь. Диапазон вариантов "хорошо выйти" из этой ситуации – очень узкий,

– заметил политолог.

Он подчеркнул, что его могут убить или же россияне (как лишнего свидетеля), или же свои генералы, или же оппозиция.

"Не исключено, что украинцам тоже надо будет этим заниматься, потому что он законная цель украинских военных, поскольку Беларусь обеспечивала россиян плацдармом и позволила россиянам зайти на Киевщину. Из-за него, в частности, были Ирпень и Буча. Он сейчас борется за свое выживание – я пока хороших вариантов для него не вижу», – резюмировал Загородний.

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