Действия лукашенко напрямую связаны с теми обязательствами, которые он взял перед Москвой раньше. Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

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Лукашенко "на коленях"

Латушко отметил, что действия лукашенко напрямую зависят от подписанного им договора с россией о "союзном государстве".

Соглашение юридически ничтожно. Оно содержит "союзные" договоренности по военной сфере. Здесь есть обязательство у лукашенко в случае угрозы или агрессии "союзному государству". Мы понимаем, что они могут это так подать,

– отметил оппозиционер.

По его словам, под предлогом выполнения договоренностей, россия может надавить на лукашенко.

"Путин или патрушев могут надавить на лукашенко. Мол, беларусь должна вступить в войну, поскольку это "общие интересы" "союзного государства". А лукашенко об этом всегда публично говорил. Как он будет выкручиваться из этой ситуации – будет очень интересно посмотреть", – подчеркнул политик.

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Он считает, что миру нужно продолжать давление на лукашенко.

"У него действительно сейчас самая слабая позиция. Этот человек практически стоит на коленях", – указал Латушко.

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Роль ОДКБ

Оппозиционер убежден, что если самопровозглашенный президент беларуси признает легитимной российскую оккупацию украинских территорий, это не даст политические дивиденды россии.

Статус и имидж лукашенко в мире не просто нулевой, он минусовый. Если он это сделает, только удовлетворит амбиции руководителя кремля. Если мы говорим о роли ОДКБ, это объединение вряд ли сможет использовать. Показателем является ситуация, которая была между Азербайджаном и Арменией,

– объяснил Латушко.

По его словам, на сегодняшний день маловероятно, что действия россии поддержат Казахстан и Армения.

"Роль Таджикистана и Кыргызстана сегодня тоже минимальна. Поэтому говорить, что примут совместное решение ОДКБ – я считаю, нереально. Или практически нереально", – добавил политик.

Ситуация в беларуси: последние новости

Белорусский диктатор Александр Лукашенко не устает произносить новые "перлы". Ему повсюду видится угроза для него и его страны.

Самоназванный президент уже делал абсурдные заявления в отношении Украины. В частности, он увидел подготовку "силовых отрядов" против беларуси. Эти подразделения, по его словам, должны отстранить "легитимного" лукашенко от власти.

Реальная же ситуация наоборот выглядит так, что это беларусь представляет угрозу для Украины. Страна снова продолжила военные учения – теперь до 24 сентября. Общее количество продолжений составило 21 неделю. До границы с Украиной стягивают технику и военных, чтобы держать нас в напряжении.

Также Лукашенко поручил государственному секретарю Совбеза начать подготовку к обороне "по нормам военного времени".

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