Действия лукашенко напрямую связаны с теми обязательствами, которые он взял перед Москвой раньше. Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.
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Лукашенко "на коленях"
Латушко отметил, что действия лукашенко напрямую зависят от подписанного им договора с россией о "союзном государстве".
Соглашение юридически ничтожно. Оно содержит "союзные" договоренности по военной сфере. Здесь есть обязательство у лукашенко в случае угрозы или агрессии "союзному государству". Мы понимаем, что они могут это так подать,
– отметил оппозиционер.
По его словам, под предлогом выполнения договоренностей, россия может надавить на лукашенко.
"Путин или патрушев могут надавить на лукашенко. Мол, беларусь должна вступить в войну, поскольку это "общие интересы" "союзного государства". А лукашенко об этом всегда публично говорил. Как он будет выкручиваться из этой ситуации – будет очень интересно посмотреть", – подчеркнул политик.
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Он считает, что миру нужно продолжать давление на лукашенко.
"У него действительно сейчас самая слабая позиция. Этот человек практически стоит на коленях", – указал Латушко.
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Роль ОДКБ
Оппозиционер убежден, что если самопровозглашенный президент беларуси признает легитимной российскую оккупацию украинских территорий, это не даст политические дивиденды россии.
Статус и имидж лукашенко в мире не просто нулевой, он минусовый. Если он это сделает, только удовлетворит амбиции руководителя кремля. Если мы говорим о роли ОДКБ, это объединение вряд ли сможет использовать. Показателем является ситуация, которая была между Азербайджаном и Арменией,
– объяснил Латушко.
По его словам, на сегодняшний день маловероятно, что действия россии поддержат Казахстан и Армения.
"Роль Таджикистана и Кыргызстана сегодня тоже минимальна. Поэтому говорить, что примут совместное решение ОДКБ – я считаю, нереально. Или практически нереально", – добавил политик.
Ситуация в беларуси: последние новости
- Белорусский диктатор Александр Лукашенко не устает произносить новые "перлы". Ему повсюду видится угроза для него и его страны.
- Самоназванный президент уже делал абсурдные заявления в отношении Украины. В частности, он увидел подготовку "силовых отрядов" против беларуси. Эти подразделения, по его словам, должны отстранить "легитимного" лукашенко от власти.
- Реальная же ситуация наоборот выглядит так, что это беларусь представляет угрозу для Украины. Страна снова продолжила военные учения – теперь до 24 сентября. Общее количество продолжений составило 21 неделю. До границы с Украиной стягивают технику и военных, чтобы держать нас в напряжении.
- Также Лукашенко поручил государственному секретарю Совбеза начать подготовку к обороне "по нормам военного времени".
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