За даними джерел 24 каналу в українських спецлсужбах, командири російських угруповань навіть не намагаються контролювати своїх підлеглих. Навпаки – мобілізованих заохочують до скоєння злочинів проти цивільного населення Білорусі.

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Офіцерам армії Росії наплювати на моральний облік "чмобіків". Ба більше, для виконання поставлених Путіним та його оточенням задач їм потрібно максимально знищити у майбутніх воїнів все людське.

Російські військові масово вчиняють злочини у Білорусі

Перебування російської армії на території Білорусі постійно призводило до погіршення криміногенної ситуації. Збільшення кількості зґвалтувань, пограбувань та вбивств фіксували білоруські правоохоронці під час створення військових баз, навчань та у моменти виведеня розбитих угруповань з території України.

Росіяни, які прибували до сусідньої країни, користалися своєю безкарністю, оскільки підконтрольні Москві білоруські правоохоронці практично ніколи не намагалися притягти їх до відповідальності.

Ті ж особи, яких путінський режим нещодавно почав мобілізовувати для війни з Україною, відрізняються від кадрових військових та строковиків, які заполонили Білорусь наприкінці 2021 року перед повномасштабним вторгненням. "Чмобіки" характеризуються своєю неймовірною жорстокістю по відношенню до тих, хто не може їм протидіяти.

Сп'янілі від вжитого алкоголю та від почуття переваги перед всім світом мобілізовані одразу ж після свого прибуття до Білорусі розповзлися по містам та селам неподалік від місць базування.

Всього лише за кілька днів свого перебування "на навчаннях" нещодавно перекинуті до Білорусі представники російського контингенту скоїли понад 30 зґвалтувань та 9 пограбувань. Крім того, путінських ординців підозрюють у вбивстві молодого чоловіка, який став випадковим свідком скоєння росіянами сексуального злочину.

Скоріш за все, ніякого покарання за нахабне порушення закону опричники Кремля традиційно не понесуть. Оскільки Лукашенку не вигідно погіршувати стосунки з Росією, міліціонери отримали наказ затягувати із розслідуванням справ, мінімізувати кількість написаних заяв про правопорушення, а також шукати осіб, яких можна притягнути до відповідальності, не з числа російських військовослужбовців.

Білоруська влада знову приховує всі російські злочини

Цілком зрозуміло, що всі факти скоєння злочинів росіянами на білоруській землі цілеспрямовано замовчуватимуться білоруською владою. Посадовців на місцях проніструктували про недопущення витоку інформації до місцевих ЗМІ. Мовляв, аби не викликати обурення серед місцевих жителів, розповсюджувати "не перевірені дані" про причетність військових країни-окупанта до злочинів не потрібно.

Погіршує ситуацію ще той факт, що частина мобілізованих – випущені з-за ґрат в'язні, які об'єдналися у невеликі бандформування. Штабами для цих угруповань служать школи, покинуті склади та ангари, куди й заселили мобілізованих з Росії.

Зупинити навалу російських злочинців білоруська влада не може і не хоче. Адже Лукашенко фактично не здатен депортувати контингент Москви зі своєї країни. Тож йому доводиться гостинно приймати 20 тисяч мобілізованих у своїй країні. Із повним розумінням, що приїзд чергової порції орди є покаранням білоруського народу Тим не менше, картопляний фюрер спустив донизу наказ про необхідність максимального сприяння російським офіцерам та "чмобікам" для проведення злагодження та посилення угруповання Москви на всіх рівнях. Фактично це означає надання орді карт-бланшу на ґвалтування та вбивство.