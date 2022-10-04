Такое мнение 24 каналу озвучил генерал-майор запаса, первый заместитель командующего ССО в 2016 – 2019 годах Сергей Кривонос. Ранее руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, как проходит мобилизация на оккупированных территориях и что делать украинцам.

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Нельзя недооценивать врага

Кривонос отметил, что нельзя "закидать шапками" врага и говорить, что мы уже сломали позвоночник русской армии и победили в этой войне. Впереди еще очень много тяжелых дней и ночей, много слез, много крови еще будет пролито за нашу Независимость.

К сожалению, это так. Недооценка врага во время войны может оказывать очень негативное влияние на тех, кто это делает,

– заметил генерал-майор запаса.

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Россияне будут пытаться идти в наступление

Первый заместитель командующего ССО в 2016 – 2019 годах продолжил, что независимо от количества россиян, это те силы, которыми они будут пытаться пойти в наступление. Нам нужно будет их останавливать артиллерией, стрелковым оружием.

"Со временем эти обученные, но, возможно, недовольные люди, смогут подготовить других, кто будет стрелять в направлении украинских войск и убивать украинцев. Поэтому не нужно их недооценивать, а готовиться к худшим вариантам", – подчеркнул он.

Генерал-майор запаса добавил, что независимо от того, что делают россияне и сколько их будет, наша задача:

подготовить людей, которые будут уметь воевать и уверенно вести себя в бою;

подготовить нашу экономику;

подготовить наши территории в плане инженерного оборудования.

Сколько бы россиян ни было, наша задача их убивать,

– подытожил Кривонос.

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